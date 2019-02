Valašské Klobouky - Přepadení benzinové stanice ve Valašských Kloboukách o uplynulém víkendu je jen třešnička na ne moc dobrém dortu. Lidé z regionu Valašskokloboucka si stěžují na nárůst krádeží, ať už se jedná o sekačky a zahradní techniku, také se ztrácí podle nich osobní vozidla nebo dokonce i bagr, který zmizel přímo z náměstí v Brumově-Bylnici při jeho rekonstrukci.

Přepadená čerpací stanice ve Valašských Kloboukách | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Obyvatelé Valašských Klobouk si stěžují na nedostatečný počet policistů. Vrcholem byla přepadená benzinka

Kradou auta a ztrácejí se věci

„Myslíme si, že hodně zlobí i Slováci. Teď se tu kradou i auta, ta se ztrácejí víc. Je to jen naše domněnka, ale myslíme si, že za tím jsou někteří Slováci," domnívají se dva místní občané, kteří ale nechtěli zveřejnit svá jména. Prozradili jen, že se jmenují Karel a Josef.

„Tady za Valašskými Klobouky je silnice, kterou přejedete a zrovna jste na hranici se Slovenskem. Oni si přes den projedou naše město, ale i Slavičín a Brumov-Bylnici, udělají si tipy. V poslední době se tady ztratila tři auta," sdělili rozhořčeně dva kamarádi.

Policie není vidět

Podle nich je za tím i to, že v ulicích Valašskokloboucka je málo vidět policie.

„Ze stanice Valašské Klobouky mají policisté na starosti opravdu celý region. A jsou na něj jen dva. Proč tedy není posílena alespoň městská policie?" ptají se oba Kloboučané. Nicméně z radnice přichází pro občany dobrá zpráva. Městské strážníky posílí v dohledné době tři asistenti prevence kriminality.

„V současné době máme dva strážníky, což nemůže pokrýt potřeby občanů města. Proto budeme přibírat tři asistenty prevence kriminality na dobu jednoho roku," uvedla pro Deník starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Doplnila, že zastupitelstvo na svém zasedání v dubnu tuto novou koncepci fungování městské policie schválilo. Samotní asistenti nebudou mít stejné pravomoce jako strážníci, přesto jim a městu budou velkým přínosem.

Budou mít stejnokroj s označením města a budou monitorovat při obchůzkách drobné přestupkové jednání a upozorňovat na ně, budou také dohlížet například na přechody u škol či roznášet městskou poštu. Se strážníkem ve dvojici budou plnit i úlohu svědka. Prohlédnou město, různá zákoutí, a uvolní tak ruce strážníkům v jejich činnosti.

„Městská policie tak bude mít větší prostor pro činnost, pro kterou byla zřízena," doplnila starostka Olšáková.

Ta také nesouhlasí s tvrzením některých lidí z regionu, že za krádežemi v poslední době stojí právě Slováci.

„Je to velmi nešťastné tvrzení, pokud se neprokáže pachateli vina nebo není přistižen při činu, tak nemůže nikdo říct, kdo to udělal. V tomhle tvrzení bych byla velmi opatrná," nabádá starostka.

Zlínská krajská policie víkendový případ vykradené benzinové stanice vyšetřuje a požádala veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti pachatele. Konečná způsobená škoda zatím není známa.

„Při řešení trestného činu maximálně spolupracujeme s policií. Při vloupání došlo k poškození majetku, zejména vstupních dveří čerpací stanice. Celkovou škodu, tedy včetně odcizeného zboží, ještě vyčíslujeme. Po opravě dveří byla čerpací stanice zprovozněna během soboty," uvedl manažer tiskového oddělení Unipetrol Mikuláš Duda.

Za poslední dva roky řešila zlínská krajská policie celkem 56 případů vloupání do benzinových čerpacích stanic, z toho ve 12 případech byla policie úspěšná. Podle policie neobjasněných případů zůstává od roku 2013 celkem 44.

„V letošním roce zatím naše policie prověřuje tři takto zaměřené skutky," připomněla Monika Kozumplíková.

Jak uvedl Jaromír Tkadleček, ředitel krajské zlínské policie na začátku roku v rozhovoru pro Zlínský deník, zatím posilování stavu policie není v plánu.

„Jsme lokalita, která má složitý terén, lokalita, kde některá obvodní oddělení mají velká teritoria a skutečně není momentálně v silách zlínské policie je posílit," uvedl krajský policejní ředitel.

Naproti tomu dodal, že pokud by se v dohledné době počet policistů zvýšil, byla by krajská policie ráda, protože by pro ně měla efektivní využití.

„Ale i bez těchto policistů jsme samozřejmě schopni plnit zákonné povinnosti a služební úkoly, ale s těmito policisty by se nám dýchalo daleko lépe," uzavřel krajský policejní ředitel.