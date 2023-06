Chlapec se naštěstí zachoval duchapřítomně a svezení odmítl. Muž se o to se slovy, že zná maminku, pokusil ještě dvakrát.

„Chlapec naštěstí utekl. Děti preventivně upozorňujeme, jak se v takových situacích zachovat. Nechceme zbytečně vyvolávat paniku, aby se rodiče báli děti pouštět samotné ven. Spíše jde o to, vysvětlit dětem, co dělat,“ pokračovala ředitelka.

Ministerstvo poslalo do zlínského domova pro seniory Hvězda kontrolu

Ve stejný den se podobná situace údajně opakovala ve Slavičíně. Maminka, která si nepřeje zveřejnit jméno, na Facebooku uvedla: "…dnes se vracela dcera ještě s jednou holčičkou ze školy domů. Muž ve stříbrném autě na holky mával, ať jdou za ním do auta. Ani jedna ho neznala. Utekly zpět do školy, kde celou situaci nahlásily.“

To potvrdil i ředitel školy Roman Goldbach.

„Ano, víme o tom. S dětmi jsme to probrali a učitelky jim vysvětlily, jak se v takové situaci zachovat.“

Policie z Luhačovic se zatím zabývá jedním přijatým oznámením, ke kterému zjišťuje podrobnosti.

„V těchto případech ale v drtivé většině oznámení vyjde najevo, že se jednalo o nedorozumění, případně špatnou interpretaci či dětskou představivost,“ říká mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Přesto by rodiče měli se svými dětmi mluvit a poučit je, aby slepě nedůvěřovaly cizím lidem.

Jak ochránit své dítě?



- Mluvte s ním, vysvětlete dítěti, že ne všichni lidé jsou hodní a že cizím lidem nesmí důvěřovat.

- Nabádejte je, ať chodí ve skupinkách nebo alespoň dvojicích.

- Nepište mu jmenovku na batoh, nebo osobní věci. Když neznámá osoba zjistí jeho jméno a osloví ho, hned si získá jeho důvěru. Lepší je napsat telefonní číslo, na které v případě ztráty nálezce zavolá.

- Platí pravidlo: Nikdy nenastupuj do cizího auta! Jakmile u dítěte auto přibrzdí a cizí člověk jej začne na něco lákat, musí dítě utíkat pryč, opačným směrem než auto jede. Získá tak čas a může zavolat o pomoc.

- Pokud má dítě chytré hodinky nebo telefon, naistalujte mu do něj aplikaci, která ho bude pomocí GPS sledovat.

- Na hodinkách je i takzvané nouzové tlačítko, když ho dítě zmáčkne, urychleně informuje rodiče nebo policii, že je v nebezpečí. Kromě hodinek se vyrábí také náramky, klíčenky nebo medailonky.

- Vysvětlete dítěti, jak se bránit. Když dítě někdo chytne za ruku a chce ho odvést pryč, ať začne křičet, kopat, kousat. Přitáhne pozornost okolí. „Neznám ho, chce mě vzít pryč!“

- Pokud je dítě doma a někdo zazvoní, jako první je důležité zeptat se, kdo tam je, nebo se podívat kukátkem.

- Pokud dítě nedostane odpověď nebo člověka v kukátku nepozná, ať neotvírá! V žádném případě také nesmí neznámé osobě sdělit, že rodiče nejsou doma. Ani kdyby tvrdila, že je přítel či přítelkyně maminky nebo tatínka. Zároveň nesmí otevřít dveře ani člověku, která se vydává za opraváře, údržbáře či technického pracovníka.

- Při cestě výtahem dodržujte zásadu je do výtahu nikdy nevstupovat s cizím člověkem! Na výtah by mělo dítě čekat zády ke zdi, aby vždy vidělo, kdo k němu přistupuje. Pokud by se ho neznámý snažil do výtahu natlačit, tak opět, kopat, škrábat a křičet.

- Anonymní internet je velké nebezpečí. Vysvětlete dítěti, že když si na sítích dopisuje s kamarádem Martinem, kterého nikdy neviděl, opravdu to nemusí být desetiletý Martin. A rozhodně by mu neměl říkat jméno, adresu nebo telefonní číslo. Pokud ho požádá o osobní setkání, musí to vždy probrat s rodiči!