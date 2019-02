Zlín - Vyrazíte hned, když naskočí zelená, uděláte jen pár kroků, už zase svítí výstražný červený panáček Stůj. Řadu přechodů byste museli přesprintovat, aby je bylo možné přejít na zelenou. Někteří lidé jsou ztoho zmatení a skutečně se snaží co nejrychleji doběhnout na druhou stranu, jiní si toho ani nepovšimnou a některým zase vhlavě vyvstává otázka: Proč tam ta červená zase naskočí takbrzy?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Takový přechod pro chodce je například na křižovatce ulic Dlouhá a třídy Tomáše Bati ve Zlíně. Zelená se pro chodce během rušného dne rozsvítí sotva na pět sekund.

„Mně je to docela i nepříjemné. Sotva vstoupím na přechod, už mi svítí červená. Mám pak strach, aby se nerozjela auta. Snažím se to co nejrychleji přejít, ale v mém věku už to tak snadno nejde,“ postěžovala si osmdesátiletá Marie Součková ze Zlína.

I pětapadesátiletý Oldřich Kavánek si myslí, že takový krátký interval mezi zelenou a červenou je přehnaně krátký. „Podle mne je to nebezpečné, protože mi přijde, že řidiči když vidí, že jdu na červenou, jsou značně nervózní a mohli by se i rozjet,“ mínil chodec.

Podle mluvčí zlínské radnice Marie Masaříkové jsou takto semafory ale nastaveny schválně. „Jde totiž o to, aby u křižovatek nevznikaly velké zácpy a provoz po městě byl v rámci možností co možná nejplynulejší. To by stávalo, pokud by zelená svítila déle než doposud. Proto je jen na pár vteřin, aby lidé, co čekají u přechodu, mohli zareagovat a vstoupit na něj,“ vysvětlila mluvčí radnice.

Zároveň uklidnila, že i přes „krátkou zelenou“ není možné, aby člověk při normální chůzi nestihl dojít na druhou stranu do doby, než se rozjedou čekající auta. Navíc když už na přechod vstoupí, nesmí se vracet.

„Semafory jsou ovládány speciálními čidly, která sledují intenzitu dopravy, a v souvislosti s tím rovněž upravují i délku červené a zelené,“ upřesnila ještě Masaříková.

Policie se však pravidelně setkává s případy, kdy lidé do vozovky na červenou vstupují záměrně. „Je to poměrně běžný nešvar, a proto z těchto důvodů máme na chodce i speciální bezpečnostní akci, které děláme i dvakrát do měsíce. Jinak dodržování předpisů kontrolují i naše hlídky, které každé ráno a po poledni hlídají děti na jejich cestou do školy a z ní,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková. Doplnila ještě, že případné přestupky většinou strážci zákona řeší domluvou.