Mladou ženu ze Zlína doteď mrazí. Společně s manželem provozují v centru Zlíně známou pizzerii. Právě jejímu muži šlo minulou středu v noci doslova o život. V krajské městě se o případu hodně mluví – vždyť nešlo o žádnou hospodskou rvačku mezi pobudy, ale o obranu majetku slušného a seriozního člověka.

Ten čelil netolerovatelnému chování partičky mladých lidí.

„Nejdřív mlátili v noci do výlohy, když šel muž sjednat nápravu (bydlí nedaleko pizzerie), tak na něho jeden ze skupinky šel s rozbitou sklenicí, pořezal jej do boku a na rukou, pak dostal pěstmi i kopancema do hlavy,“ popsala těžkou situaci žena napadeného.

Sám o případu mluvit odmítl. I proto, aby i třeba nedopatřením nenarušil vyšetřování.

Navíc se zotavuje ze zranění, kvůli kterým skončil v nemocnici.

Vyšetřování už má v rukou republiková policie. Zatím nikoho neobvinila. Pokud agresora odhalí, obviní ho z trestných činů ublížení na zdraví a a výtržnictví.

V rámci vyšetřování dokonce požádala veřejnost, aby podala na linku 158 případné svědectví ke trojici podezřelých osob, které se v době incidentu pohybovaly v místě útoku. Bližší informace k případu však policie odmítla sdělit.

Ani to, jestli při vyšetřování napadení muže využívá kamerové záznamy, které by mohly identifikaci pachatele usnadnit. Minimálně částečně by ji však záznamy pomoci mohly. Ve Zlíně je hned několik profesionálních kamer strážících veřejný pořádek. A pokud nezachytily samotné napadení, mohou pomoci aspoň vystopovat příchod a odchod z místa činu.

Deník se dotazoval městské policie, jak často jsou takové případy časté. Odpověď je naštěstí uspokojivá.

„K takto krutému napadení dochází spíše jen občas,“ uvedl zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík.

A pokud už vyloženě teče krev…

„Tak se jedná se nejčastěji o potyčky mezi opilci či potyčky v domácnostech. Fyzické spory řešíme i mezi fanoušky při rizikových sportovních utkáních,“ uvedl Pavel Janík.

Právě záběry kamer ve městě mohou ve vyšetřování incidentu hodně pomoci.

„Ale k tomu, co se týká tohoto incidentu se nemůžeme vyjadřovat,“ uvedl Janík.

Rada od majitele Klubu Tiger Zlín Roberta Býčka, jak řešit podobné nebezpečné situace.

Jestliže jde o člověka, který ovládá bojové sporty, lze se v takové situaci bránit. Pokud ale člověk vidí, že je ohrožen jeho majetek, je lepší volat policii a nepouštět se do fyzické potyčky. Jestli je již člověk v situaci, kdy je ohrožován a dokonce napaden, může například „blafovat“.

Říct, že již volal policii a hlídky již jsou na cestě. Volat o pomoc, křičet. Nebo také zkrátka utéct. To není zbabělost, útočníci mohou být pod vlivem alkoholu či drog a nemusí se ovládat.