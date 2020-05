Oznámení o muži, který se snažil vniknout do rodinného domu v čtvrti Zálešná ve Zlíně, přijali v pondělí zlínští strážníci. O tři minuty později na místo dorazila motorizovaná hlídka. Strážníci se zkontaktovali s volající, která podezřelého označila. Jednalo se o 31letého muže ze Zlína.

Jednatřicetiletý muž ze Zlína se strážníkům "pochlubil", že patří mezi pravidelné konzumenty pervitinu. | Foto: MP Zlín

„Dotyčný se pochlubil, že patří mezi pravidelné konzumenty pervitinu a v místě něco hledá, protože si tam něco zapomněl, ale vlastně neví, co to bylo. Situace nabrala na dramatičnosti, když se dal na zběsilý útěk přes okolní zahrádky. Divoce skákal přes živé ploty a směřoval k řece Dřevnici. Ani vodní tok s hloubkou necelého půl metru jej nezastavil. Muž jej s nepředstíranou vervou přebrodil a na druhém břehu ve čtvrti Podvesná se vrhl k jednomu z domků, kde se pokusil vydrápat do otevřeného okna. Odtud ho už ale sundali strážníci, kteří museli použít donucovací prostředky,“ uvedl mluvčí strážníků Pavel Janík.