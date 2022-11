V pátek 14. října dopoledne spěchali zlínští strážníci do supermarketu na sídlišti Jižní Svahy, kde byl mladý Zlíňan přistižen při krádeži.„Poté, co lhostejně prošel kolem pokladny bez toho, aby se obtěžoval zaplatit, ho oslovil zaměstnanec ostrahy. Na jeho výzvu, aby setrval do příjezdu městské policie, dotyčný zareagoval tak, že se po něm ohnal rukou a vzal do zaječích,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.