Zlín – Výslechem svědků pokračovala v pondělí 9. května u zlínského krajského soudu kauza Miroslava Žákoviče ze Zlína.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Čelí totiž žalobě hned z několika vážných trestných činů, a to pohlavní zneužívání, znásilnění, vydírání, zneužití dítěte k výrobě pornografie, šíření pornografie a ohrožování výchovy mládeže. Tyto činy měl muž spáchal v letech 2007–2010 na teprve čtrnáctileté dívce.

Podle obžaloby měl Žákovič muž začít s nezletilou dívkou žít a mít s ní první pohlavní styk ještě před jejími patnáctými narozeninami. To vše s vědomím jejích rodičů. Dívka s ním krátce nato otěhotněla a nyní spolu mají tříletou holčičku. O ni se nyní starají rodiče poškozené.

Dívka u soudu tvrdila, že život s Žákovičem byl doslova peklo. „Nemohla jsem nic dělat. Ani od něj odejít. Vyhrožoval, že má najaté zabijáky na mě, že otce nechá potahat lesem. Prý má na to lidi. Oháněl se tím, že má známé na kriminálce. Bála jsem se ho i mí rodiče,“ vysvětlovala dále dívka.

Na konci roku 2007 ji měl Žákovič znásilnit. „Připoutal jí páskem ruce k oknu, a když se jí podařilo vymanit se, povalil ji na postel a přes její aktivní odpor ji znásilnil. Rovněž ji škrtil opaskem,“ popsal státní zástupce Leo Foltýn.

Žákovič si měl rovněž dívku fotit v různých erotických a porno polohách. Její fotky měl pak dál distribuovat mezi své známé.

Dívka přestala chodit do školy. Její přítel ji měl totiž pravidelně vodit na diskotéky a do hospody, kde jí kupoval alkohol. Ve druhém pololetí měla 223 absencí.

Muž se ale od počátku hájí tím, že je to vše nesmysl. „Kupoval jsem jí všechno. Oblečení, parfémy, kosmetiku. Musela mít samé značkové věci. Za tu dobu, co jsme spolu byli, jsem do ní investoval tak dva miliony korun,“ tvrdil obžalovaný, který je invalidní důchodce. Na nákladný život si prý přivydělával v různých firmách. „Rozhodně není pravda to, že bych jí kupoval alkohol. Ten pila, ale ne, když byla se mnou,“ podotkl Žákovič.

Soud vyslechl řadu svědků, a to jak ze strany obžaloby, tak obhajoby. Zatímco jedni tvrdí, že muž byl k dívce surový a několikrát ji i zmlátil, druzí naopak poukazují na to, že dnes již osmnáctiletá žena nejenom brala drogy, ale žila promiskuitním životem.

„Chodil jsem s ní asi dva měsíce. Jednou jsem ale přišel do bytu, který měla pronajatý, našel jsem tam dva nahé muže, jí i její kamarádku. Dozvěděl jsem se, že s nimi měly sex za peníze,“ tvrdil bývalý přítel dívky.

Poškozená navíc nějakou dobu pracovala v masážním salonu, což sama potvrdila. Tam však jeho klienti měli dostávat nejenom masáže, ale i různé erotické služby.

„Holky občas chodívaly na kafe a vykládaly si, co s klienty na pokojích dělají, jako orální sex a podobně. Žákovič byl z toho nešťastný, chodil za mnou a brečel, že nechce, aby tam dělala,“ uvedl jeden ze známých obžalovaného, který vlastní restauraci nedaleko salonu. U něj si totiž obžalovaný občas přivydělával roznášením jídla.

Majitelku masážního erotického salonu již nějaký čas šetří policie. Soud opět pokračuje ve středu, kdy by mohl být vynesen verdikt. Žákovičovi hrozí až dvanáct let ve vězení.