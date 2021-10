„Muž se ke všemu, co mu kladli za vinu, přiznal. Ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu zpronevěra, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřela Monika Kozumplíková.

„Třiadvacetiletý zaměstnanec přepravní služby, který po dodání části zásilek zaparkoval služební vozidlo včetně scanneru a platebního terminálu na ulici v Bystřici pod Hostýnem, vzal si tržbu a odjel vlakem nejprve do Uherského Hradiště, kde bydlel a poté do Brna a Prahy, kde za ubytování a alkohol zaplatil zpronevěřených šedesát jedna tisíc korun,“ uvedla za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní trestní oznámení podala jednatelka přepravní firmy začátkem října.

