„Vážený soude, kolik mi dáte, tolik mi dáte, já jsem s tím smířený,“ tak komentoval pokus o vraždu manželky pětapadesátiletý Ukrajinec Z. L. včera před senátem krajského soudu ve Zlíně. Snad ani nevěděl, jak dlouhý mu hrozí trest odnětí svobody.

Za mřížemi by totiž mohl strávit až 20 let. Soud mu trest snížil pod spodní hranici sazby a dal mu 9 let, rozsudek ale není pravomocný. Obžalovaný se ihned odvolal. Státní zástupce Leo Foltýn si vzal lhůtu ke zvážení takto uloženého trestu.

Podle obžaloby muž neunesl, že se s ním chtěla manželka rozvést. Proto ji loni v květnu u nich v hulínském bytě napadl s nožem v ruce a se slovy, že když ji nebude mít on, nebude ji mít žádný jiný a že jí uřeže hlavu. Vyděšená žena se začala bránit, i když ji manžel několikrát bodl do hrudníku a ramen. „Poté, co se snažila utéct, ji chytil za vlasy, přitáhl ji k sobě a zezadu ji začal řezat na krku,“ znělo z obžaloby.

Sedmačtyřicetileté ženě se nakonec podařilo z manželova sevření vyprostit a zavolat si pomoc. Jen shodou okolností u ní způsobeným zraněním nedošlo k poškození životně důležitých orgánů a tepen.

Obžalovaný byl včera uznán vinným také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po napadení manželky mu totiž bylo soudně uloženo vykázání z domu. To jej však neodradilo od toho, aby bydliště dál navštěvoval.

„RUPLO MI V HLAVĚ“

Muž se ke svému činu doznal. Ohradil se však proti tomu, že by svou ženu chtěl zabít. „Ruplo mi v hlavě, jen jsem myslel na to, že když ji nebudu mít já, tak ji nebude mít nikdo,“ popisoval.

Oba manželé v době činu měli v krvi více než dvě promile alkoholu, téměř tři. Tím se obžalovaný u soudu hájil, prý si útok nepamatuje, nůž si vzal jen na to, aby ženu vystrašil a ona s ním zůstala. „Vůbec nevím, proč jsem to udělal, šel jsem si zakouřit na balkon a pak pro mě přijeli policajti. Jak se to stalo, si nepamatuji. Nechtěl jsem ji zabít, jen vylekat, tak jsem ji řízl,“ hájil se obžalovaný.

„Tomu, že mě nechtěl zabít, nevěřím,“ reagovala poškozená. „Bylo to u nich jak na jatkách,“ popsala u soudu svědkyně-sousedka, jak to druhý den vypadalo v bytě, kde k napadení došlo.

Podle znalce však v době činu byl muž příčetný. „Necítím k němu vůbec nic,“ uvedl syn obžalovaného. „Otec mi řekl: „Škoda že to nebylo hlouběji, mohl být klid.“ Určitě chtěl matku zabít,“ uvedl syn. Zároveň potvrdil, že jeho otec býval zejména pod vlivem alkoholu agresivní a matku často bil.