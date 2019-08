Jen sto metrů to měl daleko z hospody k domovu jednapadesátiletý muž z obce poblíž Napajedel, který přesto sedl za volant, aby se tam dostal. Domů však nedojel. Skončil bez řidičského průkazu, navíc mu hrozí, že stráví tři roky ve vězení. Pod vlivem alkoholu nejen že při své jízdě ničil majetek, ale způsobil i zranění jinému řidiči.

„Při vyjíždění od restaurace nejprve přejel přes vyvýšený ostrůvek, který odděluje parkoviště od hlavní komunikace, přitom narazil do dopravní značky. To ho ovšem od původního úmyslu neodradilo, pokračoval v jízdě a po vjetí na hlavní silnici narazil do přívěsného vozíku řidiče, který zrovna projížděl kolem. Při nárazu navíc lehce zranil řidiče projíždějícího vozidla,“ popsala jízdu podnapilého řidiče mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Podle ní policisté, které přivolal zraněný řidič vozidla s poškozeným vozíkem, dechovou zkouškou zjistili u jednapadesátiletého muže hodnotu 2,82 promile alkoholu. Škoda, kterou svou jízdou způsobil, je předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun.

„Záchranáři převezli lehce zraněného muže k ošetření do nemocnice. Podnapilému řidiči zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky,“ doplnila policejní mluvčí.