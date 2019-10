Současně byla muži uložena povinnost náhrady škody, která dosáhla necelých padesáti tisíc. Rozsudek není zatím pravomocný, na rozdíl od obžalovaného který trest přijal velmi kladně, si státní zástupce nechal lhůtu na vyjádření. Původně mu hrozilo šest let vězení.

Michal R. podle soudu letos prvního května fyzicky napadl v Uherském Brodě zasahujícího policistu. Tomu svým řáděním způsobil otřes mozku, pohmoždění obličeje, bederní a krční páteře, a to když se po něm ohnal židlí a pak jej ještě napadl pěstmi. Podle znalce jen shoda šťastných náhod pomohla tomu, že policista nebyl vážněji zraněn.

Michal R. byl v době, kdy u něj zasahovali policisté opět pod vlivem alkoholu, což jak vyplynulo z řízení, se stávalo poměrně často. Přivolaná hlídka policistů proto konstatovala, že muž bude transportován do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

Měl jsem úplně černo, říká policista

„Cestou se nijak agresivně nechoval, vše začalo až na záchytné stanici, kde se měl převléknout. Začal ze sebe strhávat oblečení, když se sklonil, aby si sundal prádlo, najednou uchopil židli a uhodil s ní nedaleko stojícího policistu,“ popsal kolega napadeného policisty u soudu.

„Stál jsem vedle něj vpravo, ten úder šel rovnou na hlavu z pravé strany, pak si pamatuji ještě rány pěstí do obličeje a pak už si moc nepamatuji přesně okolnosti, jen ten úder a rány pěstí. Měl jsem úplně černo,“ vzpomínal na napadení poškozený policista.

Mrzí mě to, měl jsem popité, omlouval se útočník

Ten nakonec u soudu omluvu obžalovaného nepřijal. „Nechte si ji pro sebe,“ odpověděl obžalovanému na jeho pokus o omluvu.

„Moc mě to mrzí, že se to stalo. Měl jsem popité, někdo na mě zavolal policajty, aby mě zpacifikovali a odvezli na záchytku a mně se to nelíbilo. Na záchytce jsem byl aspoň desetkrát, proto mi přeskočilo v mysli, abych se zase nedostal do té cely,“ vysvětloval pohnutku ke svému jednání. Muž má problémy s alkoholem, v minulosti byl častým klientem protialkoholní záchytné stanice. Podle slov znalce více jak dvacetkrát.

„V podnapilém stavu jsem dalo by se říct denně, i když nepiju na doraz. Na léčení jsem byl dvakrát. Podruhé jsem tam šel, protože jsem začínal být pod vlivem alkoholu agresivní. Mezitím se na mě vykašlala přítelkyně, tak jsem pak začal chlastat znovu,“ uvedl obžalovaný u soudu.

Michal R. v roce 2016 také dostal tříletou podmínku za těžké ublížení na zdraví. V tomto případě bodl osmkrát svého otce, také pod vlivem alkoholu.

Alkoholová agresivita obžalovaného se letos obrátila i proti osobnímu vozidlu Opel, kdy holýma rukama rozbil čelní sklo. Za to mu bylo uloženo hradišťským soudem 200 hodin prospěšných prací.

„Ano měl jsem vztek,“ vysvětlil svou „motivaci“ k tomuto činu.

Nynější trest je v souvislosti s tímto incidentem proto souhrnný.

Ve vazbě se mu líbí

Soud také nevyhověl žádosti o propuštění z vazby.

„Mám se tam dobře, nestěžuji si,“ překvapil senát obžalovaný tím, jak snáší vazbu. Podle něj za jeho jednání může alkohol.

„Kdybych měl partnerku, tak bych se změnil a nechodil po záchytkách,“ míní obžalovaný.

Podle odborného posudku ale prý jde o závislého člověka na alkoholu s poruchou osobnosti.