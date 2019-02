Uherské Hradiště - Na svou cestu vlakem asi až do konce života nezapomene muž, kterému byly během spánku odcizeny věci za sedmnáct tisíckorun.

„Cestující jel brzkým ranním vlakem z Prahy přes Olomouc do Starého Města. Poté, co mu průvodčí zkontroloval jízdenku, dal si ji do peněženky, tu do batohu, který umístil na přihrádku nad sedadlo. Potom usnul,“ popsal osudovou chybu poškozeného mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental.

Nechráněný batoh totiž neunikl pozornosti dosud neznámého pachatele, který z něj ukradl hned dvě peněženky. „Byly v nich doklady, české koruny a také eura. Celkem se škoda vyhoupla na sedmnáct tisíc korun,“ prozradil Mergental. Hradišťští policisté, kterým muž zmizení peněženek oznámil, začali okamžitě zjišťovat podrobnosti k této krádeži i jejímu pachateli.

V poslední době se podobné krádeže množí jako houby po dešti. Proto muži zákony všem lidem cestujícím ve vlacích doporučují, aby si důsledně chránili své věci. „Ponechání věcí na sedadlech, stolcích nebo poličkách bez dozoru je jednoznačný signál pro připravené zloděje. Pokud se cestující rozhodnou spát, měli by si cenné věci a osobní dokumenty dát tak, aby případného zloděje odstrašila od krádeže už jen možnost, že se člověk hlídající si své věci probudí,“ radí policejní mluvčí.