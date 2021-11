Návrh na uvalení vazby podali zlínští kriminalisté státnímu zástupci včera odpoledne. Pokud mu bude prokázána vina, může podle slov zlínské policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové, strávit ve vězení až deset let.

„Muž se podle usnesení o sdělení obvinění v úterý ráno dopustil hned několika trestných činů: vydírání, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zvlášť závažného zločinu loupež. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody až na deset let,“ uvedla mluvčí policie.

Podle ní byla příčinou problémů mladého muže pravděpodobně jeho drogová závislost.

„V úterý brzy ráno čekal na svou matku před domem, kde bydlí a následoval ji do jejího bytu, i když věděl, že si to matka nepřeje. Tam ji několikrát napadl hrubě vulgárními výrazy, poté ji napadal i fyzicky a vyhrožoval, že ji zabije. Chtěl po ní peníze, násilím jí odcizil platební kartu, vzal jí i mobilní telefon, aby nemohla zavolat policii. Policisty zavolala mužova babička, která ho viděla vcházet do bytu a vzhledem k předchozím zkušenostem měla o svou dceru strach,“ přiblížila Monika Kozumplíková. Podle ní muž policistům odmítl otevřít dveře.

„Protože slyšeli z bytu volání o pomoc, dveře vykopli a muže, který se svým agresivním jednáním nepřestal a snažil se napadnout i zasahující policisty, zpacifikovali za pomoci taseru. Dechová zkouška u něj byla negativní, zkouška na přítomnost drog naopak pozitivní. Putoval do policejní cely, kde si vyslechl obvinění hned ze čtyř trestných činů. Z cely ho policisté převezli nejprve k vazebnímu zasedání a poté rovnou do vazební věznice v Olomouci,“ uzavřela zlínská policejní mluvčí.