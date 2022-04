"Policisté z obvodního oddělení v Zlíně ve spolupráci s kriminalisty z oddělení analytiky a kybernetické kriminality po pachateli pátrají. Za trestné činy podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací hrozí pachateli v případě jeho vypátrání a odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody. Nutno dodat, že v případě podvodů prostřednictvím internetu je velice pracné a často nemožné vypátrat pachatele, protože se ve většině případů jedná o naprosto anonymní vysoce sofistikovanou trestnou činnost s přesahem do zahraničí," přiblížila za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

Podle ní se muž prostřednictvím internetového bankovnictví přihlásil do svého bankovního účtu a s úžasem zjistil, že někdo z jeho účtu odčerpal finance v několika různých částkách, které byly přeposlány na různá čísla účtů. Zároveň mu odčerpal peníze z firemního účtu, i z účtů jeho rodinných příslušníků, které jsou vedeny pod jeho bankovnictvím. Celkově se jednalo o částku přesahující tři sta tisíc korun.

"Záhy si muž vzpomněl, že před dvěma dny vystavil k prodeji na inzertním portále na internetu jízdní kolo, načež na inzerát odpověděla žena, která naprosto nepochopitelně poslala prostřednictvím zprávy odkaz na peněžní převod. Byl to ovšem podvodný odkaz, který na první pohled vypadal jako bankovní aplikace. Muž se prostřednictvím přístupového jména a hesla přihlásil ke svému bankovnímu účtu. I když se přihlášení nezdařilo, v tom okamžiku pachatel znal přístupová hesla do jeho bankovnictví, prostřednictvím kterých se sám přihlásil k mužovu účtu, kde si nastavil potřebné údaje k finančním transakcím a v několika platbách si na svoje účty převedl finanční prostředky, aniž by o tom majitel účtu věděl," popsala Monika Kozumplíková způsob, jak pachatel odcizil muži finanční prostředky.

Podvedený muž podle mluvčí policie zjistil zmizení peněz z účtu až po dvou dnech, což ihned ohlásil jak své bance, tak policii.

Zlínská policie radí, jak se vyhnout podvodu:

1. Pokud něco PRODÁVÁTE, není potřeba otevírat VAŠE internetové bankovnictví, ani k němu kupujícímu poskytovat jakékoli údaje!

2. U všech finančních transakcí prostřednictvím internetového bankovnictví je potřeba přemýšlet. Všímat si při otevření stránky indicií a rozdílů ve zpracování bankovní stránky, které nemusí být na první pohled patrné.

3. Nakupovat pouze od ověřených prodejců, přečtěte si komentáře a hodnocení obchodu či obchodníka, potom teprve nakupujte.