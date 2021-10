Muž, který dosud nebyl soudně trestaný, skončil po rozhodnutí soudce ve vazební věznici. Za oba trestné činy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři až na deset let.

Poté muž bezdůvodně na ženu zaútočil údery pěstí do hlavy a kopal ji do celého těla, přičemž jí opakovaně vyhrožoval smrtí.

„Na lince tísňového volání policie jsme přijali několik oznámení o tom, že na balkoně bytu v Otrokovicích volá o pomoc žena, kterou bije muž. Na místo vyrazily policejní hlídky, které právě projížděly okolím události. Zjevně zraněnou ženu, která ležela na balkoně, převezli záchranáři do nemocnice, agresivního muže potom dopravili policisté do protialkoholní léčebny v Kroměříži,“ uvedla za krajskou policii tisková mluvčí Monika Kozumplíková.

