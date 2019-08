Muž měl podle obžaloby v letech 2012 až 2017 zneužít nejen svou teprve tříletou dceru, ale později i její dvě kamarádky, pětiletou dívenku a její o tři roky starší sestru.

Případ se odehrával v domě obžalovaného, kde kamarádky s vědomím svých rodičů přespávaly. Obžalovaný se k činu doznal.

I když státní zástupce Martin Malůš ve svém závěrečném návrhu požadoval podmínečný trest a ústavní ochrannou léčbu, senát krajského soudu tak shovívavý nebyl.

Podle zdůvodnění soudkyně Ivety Šperlichové, soud neshledal upřímnou lítost nad jednáním obžalovaného.

„Litoval jen sám sebe, co s ním bude. Obhajoba jej hájila, že je vážně nemocný, že trpí heterosexuální pedofilií. Ale on nemá chorobu jako třeba rakovinu. Musel si být vědom toho, co činí, že to není normální, ještě v době, než se něčeho dopustil, i v době, kdy s trestnou činností začal. Mohl vyhledat odbornou lékařskou pomoc, aby se vyhnul tak závažného trestného a úmyslného jednání nejen na své dceři, ale i dalších dívkách,“ vysvětlila soudkyně Šperlichová s tím, že obžalovaný nenastoupil dobrovolně žádnou léčbu.

„Nechal jsem si lhůtu pro podání odvolání,“ komentoval verdikt soudu žalobce.

Podle jeho vyjádření, trest mohl být zvážen dvěma možnostmi.

„Buď převládá snaha o léčení obžalovaného anebo snaha o jeho potrestání. Soud akceptoval můj návrh a uložil ochranné léčení, ale současně uložil nepodmíněný trest, který pokládal za nutný a výchovný,“ komentoval Martin Malůš.

Zneužil tříletou i osmiletou dívenku

Obžalovaný měl podle nepravomocného rozsudku v roce 2012 nejdříve zneužívat svou tříletou dceru, dotýkat se jí prsty a pohlavním orgánem, o rok později ji opakovaně zneužít.

Ve stejnou dobu měl provádět sexuální praktiky i s pětiletou kamarádkou dcery. Vše mělo probíhat čtyři roky.

Podle verdiktu měl sexuálně zaútočil i na osmiletou dívenku, sestru pětileté, tu měl podle spisu nakonec nejméně dvanáctkrát sexuálně zneužít.

Podle žaloby tak činil, přestože se bránila a odstrkovala jeho ruce. V obavě před trestem, a také proto, že už by nesměla za kamarádkou, o tom mlčela. Teprve po čase se svěřila rodičům.

Tisíce fotek dětské pornografie

Jak také vyplynulo z řízení, dívky měl muž fotit nahé při hraní v bazénu a na zahradě. Měl je nutit, aby dráždivě pózovaly, z toho pořizoval nejen fotografie, ale i kamerové záznamy. Nahrávky mu pak měly sloužit k sebeuspokojování.

„Při vyšetřování případu je pak našli kriminalisté u něj v elektronických zařízeních a nejen to. Přechovával více než tři tisíce stažených souborů s dětskou pornografií," znělo v rozsudku obžaloby.