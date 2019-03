Na dotaz co se stalo od Robbieho Glasse odpověděl: „Nevím, vedle našeho baráku na louce přistával vrtulník, myslím že policejní a pět policejních aut a 2x záchranka,“ odpověděl Dominik Vítek.

Tyto informace přinesl jako první server zlinem.info.

Ivana Lakomá se také připojila s tím, že nezná podrobnosti.

„Bydlím primo u trojúhelníku, slyšela jsem hluk vrtulníku, ale nešla jsem se podívat, prostě mě to nenapadlo.. tak by mě zajímalo, co se stalo,“ zajímala se Kateřina Terčová.

Policie ani hasiči zprávu k události v sobotu nevydali.

„Nemám informace o žádném zásahu na Podhoří, je ale možné, že vrtulník přistával na žádost jiných složek IZS,“ uvedla mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Jak se podařilo Deníku zjistit, na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Informaci potvrdila mluvčí Michaela Bothová.

Podle všeho šlo o zásah u popáleného člověka, podrobnosti nadále zjišťujeme.