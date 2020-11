„Na tenhle zážitek asi nikdy v životě nezapomenu. Jel jsem s nákladem ze zlínské teplárny. Na křižovatce jsem měl zelenou, na semaforu pro chodce svítila červená. Jenomže do ní najednou vstoupil chodec.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Běčák

A i když jsem stačil zareagovat včas, neodpustil jsem si upozornění tohoto pána na to, že se dopustil dopravního přestupku. Jenomže on místo toho, aby to pochopil, vztyčil na mně prostředník,“ popsal událost ze 4.listopadu, která se stala na křižovatce T.Bati ve Zlíně, nedaleko 51. budovy svitovského areálu devětatřicetiletý Jiří ze středních Čech.