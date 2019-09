"Pro účastníky setkání byl nachystán bohatý program, jehož část se odehrávala ve večerních hodinách také pod širým nebem. A právě tento kulturní program přilákal pozornost 43letého, který se sice nemůže pochlubit diplomem žádné z renomovaných univerzit, zato jeho záznamy v policejních evidencích by samy o sobě vydaly na samostatnou brožuru. Jak se již asi dá tušit, po sobotě bychom do ní mohli přidat další kapitolu," přiblížil za policii okolnosti případu Pavel Janík.

Několik minut po deváté hodině se na policii obrátila ostraha společenské akce s žádostí o pomoc při řešení poškození majetku.

O několik minut později strážníci zjistili, že muž se opakovaně snažil dostat do uzavřeného prostoru, kde probíhal program.

"To zkoušel nejprve vstupem pro akreditované hosty a poté přes plot. Když se mu to ani v jednom případě nepodařilo, dostal nápad hodný hodnoty 1,3 promile alkoholu v organizmu. Usedl totiž na jízdní kolo a rozjel se proti plotu v úmyslu jej prorazit. To se mu vcelku pochopitelně nepovedlo, ale došlo k poškození pletivového pole a dotyčný si také stěžoval na pobolívající ruku," řekl Pavel Janík.

Protože se incident odehrál při provozu na pozemních komunikacích, převzali si jeho šetření kolegové z dopravního inspektorátu republikové policie.