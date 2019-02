Zlín – Strážníci zlínské městské policie měli ve středu velmi rušné odpoledne. Státní policisté je požádali o pomoc při pátrání po nebezpečném 24 letém mladíkovi, podezřelém z trestného činu ublížení na zdraví.

„Za tři čtvrtě hodiny spatřila pěší hlídka Útvaru dopravní služby MP Zlín osobu podezřelého v centru města. Ten však poté, co si i on všimnul dvojice strážnic, vzal nohy na ramena a utíkal do blízkého parku," přiblížil za zlínské strážníky zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík. Podle něj hlídka strážníků podezřelého pachatele pronásledovala a prostřednictvím radiostanice informovala další strážníky.

„Kruh kolem prchajícího muže se tak rychle uzavíral a o šest minut později, v blízkosti obchodního centra na Čepkově, jej dopadla motorizovaná hlídka Útvaru hlídkové služby MP Zlín," doplnil Pavel Janík. Později strážníci tohoto muže předali kolegům z republikové policie.

Podle slov mluvčího krajské zlínské policie Petra Jaroše, zlínští kriminalisté vyšetřují muže z násilného trestného činu ve formě pokusu těžkého ublížení na zdraví.

„Útočník napadl třiapadesátiletého muže v jednom z parků v centru Zlína. Údery a kopy do obličeje mu způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Motiv činu je předmětem dalšího šetření," doplnil Petr Jaroš.

Při útoku napadený muž utrpěl otřes mozku a byl převezen do Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně. „Je stále hospitalizovaný v Krajské nemocnici T. Bati," potvrdila Deníku mluvčí nemocnice Karla Havlíková. Podle policie zadrženému čtyřiadvacetiletému mladíkovi hrozí v případě prokázání viny až desetileté vězení. Mluvčí krajské policie také upozornil na to, že policie se distancuje od informací některých médií, že by si útok měla objednat nezletilá osoba (čtrnáctiletý hoch, pozn. red.). „Tyto skutečnosti nekorespondují s dosavadními výsledky vyšetřování," zdůraznil Petr Jaroš.