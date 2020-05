Pět zraněných lidí si vyžádal střet kloubového autobusu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO) a dodávky na křižovatce silnice I/55 a silnice vedoucí do otrokovické části Bahňák na konci května loňského roku.

Letos v únoru zahájil komisař kriminální policie trestní stíhání řidiče autobusu jako obviněného ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Za což mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti,“ doplnila informace zlínské policie mluvčí Monika Kozumplíková.

Podle dostupných informací, nedal přesně před rokem řidič autobusu DSZO dodávce přednost a vjel do křižovatky, kde se obě vozidla střetly.

„Náš řidič vjel do křižovatky rychlostí 17 kilometrů za hodinu, již dokončoval manévr, když se na něj vyřítil nákladní automobil a střetl se s ním. Řidič DSZO v okamžiku, kdy vjížděl do křižovatky jej tak vidět nemohl a když tam již vjel, v důsledku nepřiměřené rychlosti řidiče náklaďáku již nemohl na danou situaci reagovat jinak. Kdyby řidič dodávky jel dovolenou rychlostí, ke střetu by vůbec nedošlo,“ nesouhlasí s trestním stíhání řidiče DSZO právní zástupce společnosti Radek Ondruš.

V kabině nákladního automobilu zůstal po nehodě zaklíněný řidič dodávky, kterého tak museli vyprošťovat hasiči. Z místa byl poté transportován zdravotními záchranáři do nemocnice.

„Je stále v pracovní neschopnosti,“ sdělil ve čtvrtek za svého zaměstnance jednatel společnosti, Jakub Navláčil.

V autobusu cestovalo v době nehody 30 cestujících. Podle informací Petra Olšana, mluvčího Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK), ošetřili tenkrát zdravotníci na místě pět lidí.

„Řidič dodávky utrpěl těžké zranění, jedno zranění bylo středně těžké a dvě lehčí. Zraněné jsme převezli na úrazové ambulance a urgentní příjem Baťovy nemocnice ve Zlíně," sdělil krátce po nehodě Petr Olšan.

Řidič autobusu podle něj utrpěl psychický šok.

Přesto to má být jen on, kdo má za nehodu nést vinu. DSZO proto chce dokázat, že naopak za nehodu může prý řidič dodávky.

„Nehodu vnímám jako jednoznačné zavinění řidiče nákladního vozidla, který jel na úseku s padesátikilometrovou rychlostí více než 100 kilometrů v hodině. Podle vyjádření renomovaného znaleckého ústavu které máme k dispozici, nemohl na danou situaci řidič DSZO reagovat jinak než reagoval,“ zdůraznil Radek Ondruš.

Od DSZO v současnosti míří podnět na vyšší státní zastupitelství s návrhem k zastavení stíhání jejich řidiče a naopak k zahájení trestního stíhání řidiče dodávky. Právník se současně opírá o ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu.

„V případě našeho řidiče se jedná o velmi zkušeného, bezkonfliktního zaměstnance, za kterým podnik v plném rozsahu stojí a který neměl v minulosti žádné problémy podobného typu,“ vyzdvihl Radek Ondruš.

Deník se obrátil i na zlínskou společnost Navláčil, aby se mohli jejich zástupci k případu také vyjádřit.

„Věc komentovat nechci, případ se stále vyšetřuje, teprve se budeme seznamovat se spisem, zatím se k tomu nemůžeme vyjadřovat,“ uvedl za společnost Jakub Navláčil.