Zlín /FOTOGALERIE/ - Na záchytné stanici vKroměříži skončil vúterý 16.června sedmačtyřicetiletý muž zBřeznice na Zlínsku, který je mimo častou konzumací alkoholu a zpěvem ve městě, pověstný ipřespáváním vkontejnerech. Muž se však tentokrát opil tak, až jej vdeliriu a polonahého našli ležet na chodníku unákupního centra Čepkov.

Poprvé k němu byla hlídka přivolána hodinu před polednem na Fügnerovo nábřeží. „Ležel na břehu říčního koryta a byl opilý jen mírně. Opodál ležely jeho berle, kterými si pomáhal v chůzi, protože má zlomenou nohu. Ty mu strážníci přinesly a snažili se mu domluvit, aby šel domů a věnoval se rekonvalescenci po svém úrazu,“ sdělila mluvčí městské policie Šárka Škubalová.

Muž si však rad strážníků vůbec nevzal k srdci, o čemž se hlídka přesvědčila o čtyři hodiny později. To totiž polonahý povaloval už zcela opilý na frekventovaném chodníku u nákupního centra Čepkov. Berle měl ještě opřené o betonový sloupek. „Obrátil se na nás zaměstnanec bezpečnostní služby, který si s ním nevěděl rady. Muž měl tentokrát v dechu už tři promile. Protože s ním jakákoliv komunikace byla nemožná, přivolali tentokrát strážníci na místo lékaře, aby posoudil, jestli je schopný převozu na protialkoholní záchytnou stanici do Kroměříže. Poté, co to povolil, ho tam hlídka odvezla,“ konstatovala mluvčí.