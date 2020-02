Malí školáčci se ve Ski Parku Osvětimany řadí na svahu a zkouší své první lyžařské dovednosti. V tom se najednou kousek od nich objeví dospělý lyžař, který nezvládá svůj manévr a nabírá směr k nim. Nastává pád, rána a křik. Šestiletý Lukášek ze skupinky malých lyžařů má ze střetu tříštivou zlomeninu nohy.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Archiv VLP

Je odvezen záchranáři do nemocnice, kde pak zůstává několik dní. Sádru musí následně nosit do března. Do dubna se se zraněním léčí.