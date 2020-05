„Rádi s manželem chodíme do okolí Štěrkoviště na procházky se psem. Ale nyní raději psa teď nepouštíme na volno, co kdyby přece jen na něj narazil,“ obává se například seniorka Helena Stavjaníková.

„Kdoví, jestli ho někdo neukradl, takový velký had, přece by ho už museli najít,“ míní zase Roman Dokoupil s tím, že v každém případě je krajta v těchto dnech v Otrokovicích téma číslo jedna. Krajtou se zabývali i v prodejně Billa, která s barem U Bubáka sousedí.

„Po oznámení o zmizení hada, přijali v prodejně bezpečnostní opatření. Vedení prodejny vyzvalo zaměstnance k obezřetnosti. Byla provedena kontrola vnitřních i venkovních prostor prodejny. Pokud by byl had spatřen, volali by naši zaměstnanci ihned policii,“ informovala mluvčí řetězce Dana Bratánková

„Zatím stále nemáme žádné nové poznatky,“ uvedla za zlínskou policii mluvčí Lenka Javorková. Podle ní ve spolupráci se strážníky MP Otrokovice, prohledali několikrát objekt i jeho okolí.

„Například bezprostřední okolí nedalekého parovodu, ale i koruny stromů a nedaleký park a sídliště,“ přiblížila pátrání po krajtě Lenka Javorková. Její slova potvrdil i ředitel MP Otrokovice Tomáš Gromus.

„Nyní hlídky strážníků průběžně provádí pátrání po krajtě v rámci hlídkové činnosti,“ uvedl.

Co se týká zabezpečení hada a podmínek, které krajtě a dalším chovaným hadům v baru U Bubáka vytvořili jejich majitelé, jsou prý dobré.

„Tyto informace nám poskytla Státní veterinární správa (SVS),“ zmínila mluvčí zlínské policie. Nabízí se tedy i možnost, že had byl odcizen.

„Police pracuje s několika verzemi, tahle je jednou z nich,“ potvrdila Lenka Javorková.

Možnost, že by se krajta objevila ve vodní nádrži Štěrkoviště, vyloučil chovatel terarijních zvířat Martin Rokos ze Zlína.

„V žádném případě, to by voda musela mít kolem 35 stupňů, aby se tam krajta ohřála. Nejde o vodního hada,“ zdůraznil.

Podle Martina Rokose je plaz, pokud jej nikdo neukradl, nejspíš stále v budově. Had totiž k získání energie potřebuje kromě jiného i teplo.

„Já bych pořádně prohledal ten objekt, může být kdekoliv zalezlý, třeba za obložením. Navíc pokud žral nebo se svléká, nemá důvod se hýbat,“ radí odborník Rokos.

Podle něj v případech, kdy se ztratí had, se v 90 procentech pak tyto zvířata najdou v domě. Co se týká obav z tak velkého plaza, není krajta agresivní a pokud ji někdo záměrně nebude dráždit, odplazí se pryč.

Jak připomněl Tomáš Gromus, mimo jiné je herpetologové informovali, že had se pohybuje rychlostí chůze člověka, zhruba 5 kilometrů za hodinu. Přesto policie opět vyzývá občany pokud hada uvidí, aby se k němu nepřibližovali a ihned volali policii.

Co se týká finanční hodnoty této krajty, není vysoká.

„Pohybuje se od 5 do 10 tisíc, ale pokud tato samice již nemá vajíčka, tak má už jen chovatelskou hodnotu,“ uvedl Martin Rokos.



„Pokud je krajta venku a musí odolávat chladu, může se nachladit a nakonec uhynout. „K tomu dochází v průběhu několika týdnů,“ doplnil Martin Rokos.