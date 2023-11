Zprošťující rozsudek zlínského krajského soudu padl ve středu v případu únosu dcery kroměřížského podnikatele Radomíra Vybírala z roku 2014. Trojici mužů, Jakubovi Steidlovi, Ivu Lorencovi a Tomáši Salvetovi v minulosti uložil podmínky, nyní však po rozhodnutí odvolacího soudu verdikt změnil. „Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali obžalovaní,“ uvedl v rozsudku předseda soudního senátu Jiří Dufek. Rozsudek není pravomocný.

Zlínský krajský soud. Kauza únosu dcery kroměřížského podnikatele. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zavadilová

Případem se soud zabýval znovu od letošního dubna. Vrchní soud věc vrátil do Zlína, aby prošel rozpory ve výpovědích. Krajský soud při vynesení rozsudku přihlédl k názoru odvolacího vrchního soudu, který odlišně hodnotil provedené důkazy. Mimo jiné upozornil na rozpor mezi obviňujícími výpověďmi dalších dvou aktérů údajného únosu, a to Ladislava Faltýnka a Vladimíra Zavadila, kteří měli únos sledovat zpovzdálí.

„Jediné usvědčující důkazy proti třem obžalovaným byly výpovědi těchto dvou svědků. Volali jsme je, aby vysvětlili nějaké rozpory. Oni využili svého práva a nevypovídali, nemohli jsme tedy rozpory odstranit. A nebylo nade vší pochybnost prokázáno, že by tento skutek spáchali tito tři obžalovaní, proto jsme nyní vyslovili zprošťující výrok,“ vysvětlil předseda senátu Jiří Dufek pro server IDnes.cz.

Justiční omyl

V roce 2016 byl za únos odsouzen osmatřicetiletý Michal Šnajdr, který tak strávil za zdmi mírovské věznice více než rok.

Později vyšlo najevo, že se stal obětí justičního omylu.

„Případ pana Šnajdra bude skončen částečným odškodněním. Rozhodnutí je ztíženo faktem, že jsme v tomto případě museli požádat o součinnost o právní vyjádření i další útvary ministerstva, které mají ve své působnosti dohled nad exekutory a legislativu,“ vysvětlila Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Pět obžalovaných

Kauza se znovu začala projednávat v srpnu 2020, kdy byla z únosu Zuzany V. obžalovaná pětice mužů.

Hlavní obžalovaný Ladislav Faltýnek se k činu doznal, jak v přípravném řízení, tak také u soudu. Činu u soudu litoval i jeho komplic Vladimír Zavadil. Ostatní tři obžalovaní Ivo Lorenc, Tomáš Salvet, Jakub Steidl, vinu popírali. Přitom praktiky, které měli obžalovaní provést, si nezadaly s těmi „mafiánskými“.

Podle obžaloby měli muži dceru kroměřížského podnikatele zbít, spoutat jí ruce za zády, a dát jí přes hlavu pytel.

„Vtáhli ji do auta, a na to ji několik hodin vozili po okolí s cílem ji zavézt do Valašského Meziříčí,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě.

Podle státního zástupce Martina Malůše únosci chtěli, aby jim žena prozradila, kde se ukrývají peníze z trestné činnosti jejího otce, za kterou byl pravomocně odsouzen a odpykává si trest ve vězení. Údajně šlo o téměř 100 milionů korun a měly být ukryty právě ve Valašském Meziříčí. Žena se zachránila jen tak, že únoscům slíbila, že jim peníze přinese.

