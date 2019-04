Nejdéle, 8 let, má podle verdiktu strávit ve vězení Pavel P., který jako zaměstnanec společnosti měl pomocí dálkového zařízení ovlivňovat průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Tím dosáhl většího odčerpání paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely, právě tento obžalovaný hrubým způsobem zneužil důvěru svého zaměstnavatele a proto si vyslechl nejvyšší nejvyšší trest z celé skupiny.

„Zapříčinil páchání této trestné činnosti,“ zdůvodnil soudce Koudela. Podle něj zařízení, kterým skupina nelegálně odčerpávala bylo velmi sofistikované, na nejvyšším stupni. „Nikdy jsme se s takovým nesetkali,“ komentoval soudce v rozhodnutí.

Další obžalovaní Marcel F. dostal trest sedmi let a dvou měsíců, Tomáš Ž. sedm let a Vladimír Ž. pět let a 11 měsíců. Jedinou obviněnou ženu ze skupiny Blanku Ž. poslal soud do vězení na pět let a tři měsíce.

Všichni také mají podle verdiktu povinnost uhradit část způsobené škody. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si vzali lhůtu na rozmyšlenou, Blanka Ž. se odvolala ihned po vynesení rozsudku.