Odseděl si třináct let za pokus vraždy dítěte. Nyní by se měl léčit ambulantně

„Vždycky když si na ten okamžik vzpomenu, strašně mě to bolí. Chtěl bych vrátit čas, aby se to nestalo, moc toho lituji,“ svěřil se Deníku čtyřicetiletý Zdeněk Kožela z Uherskohradišťska. Před třinácti lety v Otrokovicích vzal doma v opilosti po hádce s družkou kuchyňský nůž a bodl s ním její teprve čtyřletou dceru do stehna.

Dívenka na následky zranění málem vykrvácela, přesto se jí podařilo zachránit. Muž si za pokus vraždy vyslechl v říjnu 2006 u Krajského soudu v Brně trest třinácti let vězení, a povinnost podrobit se ústavní protialkoholní léčbě. Trest později potvrdil i olomoucký vrchní soud. Po jeho odpykání ve zdech mírovské věznice nastoupil letos v dubnu Zdeněk Kožela ústavní léčbu v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Tu nyní chce změnit na ambulantní. Kroměřížský okresní soud jeho žádosti vyhověl, usnesení soudu však není pravomocné. Státní zástupce Rudolf Mlýnek si přesto, že také navrhoval v závěrečné řeči ústavní léčbu nahradit za ambulantní, nakonec vzal lhůtu na vyjádření. LÉČBA PRÝ ÚČEL SPLNILA Senát soudu, obhájce i státní zástupce se shodli na tvrzení zástupců psychiatrické nemocnice, že ústavní léčba u Zdeňka Kožely splnila účel a odsouzený není při dodržení určitých podmínek pro společnost nebezpečný. „Lituji toho co se stalo, alkohol se na tom skutku podílel ve velké míře,“ uvedl muž včera při své výpovědi u soudu. Podle něj mu ve vězení nebyly podávány žádné léky, které by závislost na alkoholu potlačovaly. „Musel jsem se z toho dostat sám. Ze začátku jsem měl často abstinenční záchvaty, pak to ustávalo. Dnes mi již alkohol nic neříká, nezajímá mě,“ dušoval se Zdeněk Kožela u soudu. Muž se chtěl dostat zpět do psychiatrické léčebny Přečíst článek › Recidivista, který podle soudu přešel od majetkové trestné činnosti k násilné, páchal trestné skutky pod vlivem alkoholu. Za celou dobu pobytu v psychiatrické nemocnici v Kroměříži prý ale neměl problémy. Mohl také jednou za čtrnáct dní jezdit na víkendy domů. „Pokaždé byly u něj provedeny zkoušky na alkohol, vždy byly s negativním výsledkem,“ uvedl u soudu jeden z jeho ošetřujících lékařů. Koželovi pomohlo také to, že si našel práci a přítelkyni, která na něj chce dohlédnout. „Vyhověli jsme návrhu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky pro přeměnu léčby z ústavní na ambulantní formu. Dá se říct, že odsouzený naplnil účel léčby. Jednak třináctiletou abstinencí ve výkonu trestu a následně se od jara podroboval intenzivní protialkoholní ústavní léčbě, která dle názoru nemocnice již splnila svůj účel,“ komentoval rozhodnutí senátu soudce Roman Kafka s tím, že muž se musí stále podrobovat s léčbě a navštěvovat lékaře. „Nicméně není již důvod držet jej v ústavní léčbě,“ doplnil Roman Kafka. Přílepský habr se může stát Stromem roku Přečíst článek ›

