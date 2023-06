Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek potvrdil bývalému hokejovému reprezentantovi Romanu Čechmánkovi tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let za podvod. Toho se podle rozsudku soudu dopustil během svého podnikání před deseti lety, půjčoval si peníze a objednával služby, ačkoliv věděl, že své závazky nebude již schopen v té době splatit.

Bývalý reprezentační hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana (1998) a trojnásobný mistr světa Roman Čechmánek. | Foto: Deník/Jan Karásek

Bývalý hokejový brankář vinu odmítal, jeho odvolání však soud dnes zamítl a rozhodnutí je tak po pětiletém soudním procesu pravomocné. V kauze padly tři zprošťující verdikty, vrchní soud vždy případ vrátil krajskému soudu. Obhájce Čechmánka Tomáš Štípek po rozsudku řekl, že zcela jistě podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

Podle soudu Čechmánek kvůli své finanční situaci věřitele od jara 2013 uváděl v omyl a sebeobohacoval se. Podle předsedy senátu Libora Losy se dopustil klamavého jednání, když věřitele neinformoval o své finanční situaci. „Takové jednání je podle našeho trestního zákoníku také trestné, jde ale o jiný typ z hlediska společenské škodlivosti a nepřímého úmyslu,“ uvedl předseda senátu.

Roman Čechmánek byl uznán vinným z podvodu. Nechtěl se ale obohatit, zaznělo

Obhájce dnes znovu zopakoval, že jeho klient disponoval nemovitým majetkem, jehož hodnota značně převyšovala všechny jeho závazky. Důvodně se tak domníval, že je schopen své závazky splatit. „Celá finanční situace obžalovaného se poté dostala do katastrofální situace, kdy tři věřitelé na něj podali návrh na insolvenci,“ uvedl obhájce.

VIDEO: Vynesení odsuzujícího rozsudku v dubnu 2022

Podle Čechmánka insolvenční řízení trvá už deset let. „Celých deset let ovlivnilo můj život, pomíjím majetek, který je pryč. Zasáhlo to veškerý můj osobní, rodinný život. Deset let bojuji za to, že v této situaci jsem nevinně. To, co se dělo dál, už jsem nemohl ovlivnit,“ uvedl Čechmánek.

Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa, který dnes pracuje jako šéftrenér mládeže HC Uherské Hradiště, si podle rozsudku půjčoval peníze a objednával práce od března 2013 u 16 poškozených, škoda byla vyčíslena na 7,2 milionu korun.

Čechmánek se odvolal proti podmínce za podvod

Případ souvisí především se stavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. „Obžalovaný měl rozsáhlé investorské záměry, do kterých investoval ze svých peněz, z peněz bank a půjček. Nebyly vedeny primárně podvodným úmyslem, šlo o investice tak široké, že do svého dokončení zisk nepřinášely. V tom kritickém období, zejména na jaře 2013, žádný z jeho majetku okamžitý zisk nepřinášel,“ uvedl soudce vrchního soudu. Doplnil, že naproti tomu splácel rozsáhlé úvěry a závazky z dřívější doby.

Minipivovar s restaurací ve Zlíně po roce fungování zavřel, přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil i bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a Čeladné. Od roku 2013 se ocitl v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek. U soudu dnes Roman Čechmánek uvedl, že je nemajetný a bydlí v pronajatém bytě, insolvenční řízení dosud neskončilo.

Soudy kauzu řeší už sedm let

Případ se táhne sedm let, a to od května 2016, kdy byl Čechmánek obviněn. První zprošťující rozsudek padl u krajského soudu v roce 2018, po vrácení případu vrchním soudem jej stejný soud zprostil znovu v roce 2019 a opět v roce 2020. Případ byl nakonec přidělen jinému senátu krajského soudu, který jej loni v dubnu uznal v části obžaloby vinným.

Soudy se přely o to, zda byl naplněn znak subjektivní stránky trestného činu, tedy zda byl obžalovaný srozuměn s tím, že peníze nemůže splatit. Podle vrchního soudu tato situace nastala minimálně od března 2013. V případě smluv a objednávek uzavřených před březnem 2013 proto krajský soud Čechmánka obžaloby zprostil, v případě pozdějších ho uznal vinným.