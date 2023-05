Žena procházející se opilá středem silnice, potyčky v parku u náměstí Míru či muž, který se podle svých slov chtěl utopit v kašně. Ani v uplynulých dnech nebyla nouze o události, které zaměstnaly zlínské strážníky.

Městská policie Zlín. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Vážnému nebezpečí vystavovala sebe i ostatní účastníky silničního provozu jednašedesátiletá žena s 2,6 promile alkoholu v organismu, která se v pátek 12. května ve večerních hodinách promenádovala středem frekventované silnice nedaleko městského centra.

Zlínské strážníky zaměstnala opilá žena.Zdroj: Městská policie Zlín„Hlídka doprovodila ženu s bohatou trestní i přestupkovou minulostí mimo vozovku a následně zjistila, že nedokáže pod vlivem alkoholu kontrolovat své chování,“ popsal mluvčí zlínské městské policie Pavel Janík.

Po lékařském vyšetření proto strážci pořádku v krajské metropoli převezli ženu k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice. „Její protiprávní jednání bude mít dohru před správním orgánem,“ uvedl mluvčí zlínské městské policie Pavel Janík.

Nepříliš jednoduché pořízení měli strážníci také se skupinou osob, která se shromáždila v sobotu 13. května kolem poledne v parku u náměstí Míru. Netrvalo totiž dlouho a došlo mezi nimi k potyčce.

„Přivolaným strážníkům se po chvíli podařilo situaci zklidnit s výjimkou sedmačtyřicetiletého muže, který se dle svých vlastních slov odmítá nechat bezdůvodně šikanovat, což doprovázel verbálními urážkami toho nejhrubšího zrna,“ popsal mluvčí.

„V okamžiku, kdy se začal svlékat s tím, že ukončí svůj bídný život utopením v kašně, bylo o jeho dalším osudu pro nejbližší chvíle rozhodnuto. Také on putoval vystřízlivět do záchytné stanice a přestupkem se bude zabývat správní orgán,“ konstatoval Pavel Janík.

K další potyčce poblíž stejného místa došlo ještě téhož dne večer. „Tentokrát se násilný incident odehrál mezi muži ve věku 28 a 37 let, kdy mladší z nich zaútočil na staršího poté, co měl tento udeřit jednu z přítomných dam. Po několika úderech a kopnutí do hlavy pak zůstal starší muž v poloze na zádech a ztratil vědomí,“ sdělil Janík

Strážníci muži poskytli první pomoc a na místo přivolali záchranáře. „Vzhledem k intenzitě útoku a hrozícím následkům také vyrozuměli Policii ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. Zbývá dodat, že orientační vyšetření prokázalo u staršího muže 3,4 promile a u mladšího útočníka 2,2 promile alkoholu v dechu,“ uzavřel mluvčí.