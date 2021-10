Při předjíždění do vedlejšího pruhu řidič zřejmě neodhadl vzdálenost, střetl se s druhým vozidlem a bez zastavení pokračoval v jízdě. Důvodem jeho počínání byla pravděpodobně vysoká hladina alkoholu, která v době jízdy kolovala jeho organismem.

„Obě vozidla jela směrem od Otrokovic do Zlína. Muž přejížděl z pravého do levého jízdního pruhu, v němž jela žena. Při zařazování se střetl s pravou přední částí Toyoty a pokračoval dál v jízdě, čímž upoutal pozornost dalších řidičů. Žena v Toyotě zastavila a jednomu z řidičů, který srážku viděl, se podařilo blikáním zastavit také muže ve Fabii. Počkal s ním až do příjezdu policistů,“ popsala incident mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Dechová zkouška u řidiče Škody Fabia ukázala hodnotu 2,55 promile alkoholu.

„Ještě před příjezdem policistů se snažil přesednout na zadní sedadlo, jeho střízlivá přítelkyně zase na místo řidiče, což ale vidělo několik dalších řidičů,“ uvedla dále tisková mluvčí.

Škoda na obou vozidlech je předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Dopravní policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali.

„Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení,“ doplnila Monika Kozumplíková.