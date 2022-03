Osmnáctiletý cizinec skončil za loupeže ve vazbě

Je mu teprve osmnáct let a již byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupež. Za to může v případě prokázání viny mladík ze sousedního státu skončit až deset let za mřížemi. Návrh na podání obžaloby proti němu podal komisař kriminální policie ze Zlína.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Sejkora