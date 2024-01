Pat a Mat ze severu přijeli krást kola do Zlína. Při útěku je hodili do Dřevnice

Zloději s ukradeným lupem daleko nezmizeli. Záhy po krádeži je totiž chytla policie. Dva muži ve věku 24 a 41 let ze severu Moravy přijeli v noci na neděli do Zlína s tím, že něco ukradnou. Na druhý pokus se jim podařilo vloupat do cykloprodejny, kde odcizili dvě elektrokola v hodnotě téměř dvě stě tisíc korun.

