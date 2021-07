I když byl dopaden údajný pachatel této surové vraždy, soudu se nakonec nepodařilo prokázat mu vinu.

Pokud se nestane „zázrak“ a neobjeví se v případu nové skutečnosti, policie vraha Pavla Nevařila již hledat nebude a zatím jej tak ani nehledá. I když podle slov mluvčího Policejního prezídia ČR (PP ČR) Ondřeje Moravčíka obecně platí, že Policie ČR pokračuje v prověřování takto závažných případů i když dojde k jeho formálnímu uzavření a nenalezení pachatele.

„Nad rámec můžeme uvést, že zmiňovaným případem se nezabývá ani tým Tempus (Tempus, speciální policejní tým Tempus, který neobjasněné vraždy vyšetřuje. Tomu se nakonec i díky novým svědeckým výpovědím podařilo případ v roce 2013 uzavřít, pozn. red.), “ zmínil mluvčí PP ČR.

Krajská policie na kterou tak věc zpět připadla, se ale pokud se neobjeví nové skutečnosti, případem zřejmě zabývat také nebude.

„Pokud nové poznatky nevedly k odsouzení pachatele, vrátí se věc na krajskou kriminálku a v případě, že budou známy nové skutečnosti odlišné od již prověřovaných, bude prověřování obnoveno. Zatím, ale k předání věci na krajskou kriminálku nedošlo, takže se tím v současné době nezabývá,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Třicet ran nožem, ukradený notebook zavražděného, nejasné důkazy a znovu objevená svědectví. To provází záhadnou, surovou vraždu otrokovického podnikatele. Policisté ji vyšetřovali téměř rok, ale i přes podezření, kdo by za úkladnou vraždou mohl stát, nenalezli krajští kriminalisté tenkrát, (v roce 2005, pozn. red.) dostatek důkazů, aby pachatele mohli usvědčit. Proto případ odložili.

Jenže věcí se v roce 2013 ujal nově zřízený speciální policejní tým Tempus, který neobjasněné vraždy vyšetřuje. Tomu se nakonec i díky novým svědeckým výpovědím podařilo případ uzavřít. Kriminalisté ukázali na zaměstnance Pavla Nevařila, Martina Bódiše z Uherskohradišťska.

„Objevili se noví lidé, kterým pachatel určité věci ohledně případu sdělil. Ty věci pak do sebe zapadly v určitém kontextu a udělaly výsledný obrázek," přiblížil tenkrát po odsouzení Martina Bódiše z Uherskohradišťska, Martin Baláž, který v té době vedl speciální tým Tempus.

Martin Bódiš, který byl Nevařilovým bodyguardem, byl krajským soudem ve Zlíně po více než ročním procesu odsouzen ke čtrnácti letům v těžkém žaláři.

Jenomže stejné rozhodnutí prvoinstančního soudu dvakrát smetl odvolací, tedy Vrchní soud Olomouc. Potřetí, v listopadu 2015, krajský soud obžalovaného zprostil viny. Chyběl zásadní, usvědčující důkaz.

„Je pravdou, že to, co vyplývalo i z rozhodnutí vrchního soudu bylo, že chyběl zásadní, stěžejní a korunní důkaz," zdůvodnil tenkrát verdikt soudce Jiří Dufek.

Po dalším odvolání státního zástupce definitivně v roce 2016 případ uzavřel i odvolací, Vrchní soud Olomouc, který rozsudek prvoinstančního soudu potvrdil. Martin Bódiš byl zproštěn viny.

Státní zástupce podal proti tomuto rozhodnutí stížnost. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) však tento návrh smetlo ze stolu. Podle informací Deníku se ani Nejvyšší soud (NS) případem zabývat nebude, dovolání ve věci již nebylo podáno.

Deník oslovil právního zástupce Martina Bódiše Miroslava Michajloviče. Zajímal se, jak vnímá s odstupem času celý proces.

„Pracujete s tím, co je ve spise, kauza byla složitá tím, že klient po celou dobu tvrdil, že je nevinný. Musel jsem se maximálně soustředit na každý detail, náročnost věci byla daná stanoviskem klienta,“ hodnotil advokát.

Přitom jeho klient se ale po svém zatčení k činu doznal.

„Přiznávám, že jsem zabil Pavla Nevařila. Nedokážu s tím žít. Zavřel jsem dveře a bodal Pavla. Bojím se, co na to jednou řekne můj kluk," měly být věty z jeho přiznání. Jenomže již při prvním soudním přelíčení to obžalovaný popřel.

„Je to lež," odporoval tenkrát obžalovaný s tím, že toto přiznání bylo na něm údajně policií vynuceno.

Deník se snažil oslovit i podle soudu nevinného Martina Bódiše, bohužel, jeho telefon někdo zavěsil.

Vražda Pavla Nevařila zůstává již šestnáct let bez trestu. „Bratr nám moc chybí, byl to kluk, který byl pohodový a kamarádský. Hlídával mi syna, dodnes jsme se s jeho smrtí nesmířili," uvedla pro Deník v době hlavního líčení příbuzná zavražděného mladého podnikatele.