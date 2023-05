Důvěřivost připravila muže o milion a půl. Třicetiletá žena z Nového Jičína, se kterou se seznámil na internetu, využila jeho nezralosti a několik let vystupovala jako jeho přítelkyně. Udržovala s ním však pouze přátelský vztah za účelem získání financí. Za tři roky jí jednatřicetiletý muž dal v hotovosti nebo poslal na účet bezmála 1,5 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: Valentíková Martina.

„Od roku 2019 do roku 2022 před mužem vystupovala pod falešným jménem. Většinou si psali zprávy, několikrát se potkali ve Zlíně, ale nikdy mezi nimi nedošlo k intimnímu kontaktu. Jejich vztah byl čistě platonický,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Přesto si muž myslel, že je jeho přítelkyní a dával jí peníze na různé smyšlené potřeby. Už po dvou týdnech od seznámení jí poslal šest tisíc korun na zaplacení nájmu, následovaly další částky, často na úhradu bydlení, dluhů z předchozího bydlení a další potřeby.

„Muž jí dal téměř milion korun v hotovosti, které čerpal z úspor svých rodičů, vždy ale řekl, že se jedná pouze o půjčku. Dalšího půl milionu si pro ni sám půjčil z různých bank. Nikdy nepoznal pravé jméno své přítelkyně, nevěděl, kde bydlí, ani neznal její rodinnou situaci,“ dodala Kozumplíková.

Policisté vypátrali totožnost ženy. Zjistili, že je na ni vedeno celkem 12 exekucí v celkové výši 240 tisíc korun.

Žena za posledních deset let nikde nepracovala. Při výslechu popřela, že by dostala v hotovosti téměř milion korun. V případě dalších peněz, které jí muž zasílal na účet, vysvětlila, že šlo o dar a svou vinu popřela. V případě odsouzení hrozí dosud netrestané ženě osm let vězení.