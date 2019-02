Po některých lidech se pátrá už i dvanáct let

Zlín - Propadli se snad do země? To si mohou říkat příbuzní i policisté o těch, kteří nejsou k nalezení. Někteří i více než deset let. Některé případy jsou navíc obzvlášť sledované. Jako třeba u pětileté Terezky Konečné ze Zlína.

Její zmizení ohlásil otec 4. dubna poté, co mu Terezku svěřil do péče zlínský okresní soud. Ještě před vynesením rozsudku jí však její matka Iveta Marelová, u níž do té doby Terezka žila, vzala, naložila do fialové škody Superb švýcarské poznávací značka a odvezla pryč. Vyšetřovatelům se podařilo zjistit, že Marelová má trvalé bydliště v Praze, kde jí vidělo i několik svědků, kteří to policii oznámili. Na základě získaných informací se Terezku policie pokusila najít v pražských Čakovicích. Akce však byla neúspěšná . Policie tak nevylučuje, že Iveta Marelová i s dcerou odjela do zahraničí. „Je v pátrání v celém prostoru Schengenu,“ sdělila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková. V policejním hledáčku je v současné době stovka pohřešovaných nebo hledaných lidí ze Zlínska. Zhruba jen desetina z nich jsou ženy. Podle policie takoví lidé utíkají před trestem, před svými blízkými, z výchovných ústavů nebo se ztratí bez zjevných příčin. Policie zpravidla pokaždé pracuje s několika možnostmi. Buď žijí v zahraničí a nechtějí, aby se o nich rodina dozvěděla. Nebo zemřeli ať už přirozenou nebo násilnou smrtí a jejich tělo dosud nikdo neobjevil. Pátrání končí po dvaceti letech. Například už dvanáct let zatím marně policisté hledají po tehdy dvaadvacetiletém Danielu Poláchovi. Ten zmizel v roce 1996. „Rodině tehdy řekl, že se vrátí za dvě hodiny nebo až další den. Už však nikdy nepřišel,“ sdělila Bartíková. Podle informací, které se vyšetřovatelům podařilo získat, si osudný šel Polách koupit vůz, který mu měli přivézt překupníci ze zahraničí. „Měl domluvenou schůzku s lidmi, kteří měli tuto koupi zprostředkovat. Z domu odešel i s osmdesáti tisíci korunami,“ popsala mluvčí. Ani po dvanácti letech prý policie pátrání nevzdává. „Stále pátráme po lidech, se kterými se měl setkat či hledáme někoho, kdo měl podobný nákup zařizovat či měl domluvenou podobnou schůzku,“ konstatovala mluvčí.

Autor: Šárka Šarmanová