Dopoledne na městskou policii (MP) přišlo oznámení z velkoplošné prodejny na sídlišti Jižní Svahy. Byl tam při krádeži přistižen jeden ze zákazníků, a na místo tak zamířila hlídka z místního okrsku.

„Strážníci zjistili, že se 72letý senior pokusil odcizit hrušku v celkové hodnotě 5 Kč. Své jednání pak hlídce odůvodnil tím, že to chtěl prostě zkusit. Když pokus o krádež nevyšel, obětoval pětikorunu a hrušku si zakoupil,“ popsal příhodu Pavel Janík, I. zástupce ředitele MP Zlín.

V tomtéž supermarketu odpoledne si 74letá žena políčila na jarní cibulku za 14,90 Kč.

„Přivolaným strážníkům se pak pochlubila, že si nejprve dopřála tři dvojky vína a zřejmě pod jejich vlivem se to také rozhodla zkusit. To údajně i proto, že v minulosti sama pracovala jako ostraha a nějak ji to lákalo,“ uvedl Pavel Janík.

Strážníci byli shovívaví a oba senioři vyvázli z této pro všechny nepříjemné situace pouze se stokorunovou pokutou. (ex)