Případ vyšetřování únosu dcery vlivného podnikatele je opět skoro na začátku.

„Byla to likvidace člověka. Podal jsem oznámení na policistu na GIBS (Generální inspekci bezpečnostních sborů) a skončil na deset let na Mírově. Doufám, že povolení obnovy řízení v kauze bude impulzem pro orgány činné v trestním řízení k tomu, aby se už nestalo, že kvůli pomstě půjde nevinný člověk do vězení,“ uvedl pro Zlínský deník Michal Šnajdr, který tak byl podle všeho obětí justičního omylu.



Ve středu zlínský krajský soud povolil obnovu řízení v kauze unesené dcery kroměřížského podnikatele.



Za únos si Michal Šnajdr odpykával desetiletý trest. Na základě nových důkazů byl před měsícem propuštěn.



Jak vůbec mohlo dojít k tomu, aby se nevinný člověk, byť předtím již trestaný za jiné činy, dostal do vězení za zločin, který nespáchal?