Policejní kynologové vypátrali dva zloděje poblíž nákupního střediska ve Zlíně, odkud pár minut předtím zloději ukradli šest lahví tvrdého alkoholu za více než než deset tisíc korun. Za krádež jim nyní hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Psovodi společně s mladými služebními psy cvičili začátkem týdne u obchodního centra ve Zlíně, aby si psi zvykli na městský ruch.

„Po nějaké době je kontaktoval pracovník ostrahy obchodního domu a požádal je o pomoc při pátrání po mladém muži a ženě, kteří odcizili z prodejny zboží, přes parkoviště utekli a zmizeli mu z dohledu,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Psovodi se vydali po dvojici pátrat a zanedlouho byli úspěšní.

„Ženu i muže vypátrali po asi pěti stech metrech a našli u nich několik láhví tvrdého alkoholu. Krádež zapírali a tvrdili, že alkohol koupili již dříve. Co se týká bezpečnostního čipu, který u pokladen na jejich krádež upozornil, i tady měli svou historku. Čip jim měl někdo úmyslně strčit do batohu,“ dodala mluvčí s tím, že psovodi následně informovali o zadržení pachatelů operačního důstojníka a vyčkali do příjezdu hlídky policistů ze Zlína, kteří si dvacetiletou ženu a o dva roky staršího muže, jež mají pestrou trestní minulost, převzali k dalším úkonům trestního řízení.