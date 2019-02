Policie dopadla zloděje nosorožčích rohů z Napajedel a Buchlov

Zlín – Policie dopadla dva muže z Ústeckého kraje ve věku 33 a 44 let, kteří údajně ukradli rohy nosorožců loni v říjnu na zámku v Napajedlech na Zlínsku a letos v srpnu na hradě Buchlově na Uherskohradišťsku. Pokud budou uznáni vinnými, hrozí jim až osm let vězení. Novinářům to dnes řekl Ivo Kartus z policejního prezidia a zlínský kriminalista Ivan Senčák.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Muži jsou pravděpodobně součástí větší skupiny zlodějů. V Napajedlech se předmětem jejich zájmu stala výstava Afrika, jejíž součástí byly právě rohy nosorožců zapůjčené ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. „Odnesli celý roh samice nosorožce dvourohého Jessi, který vážil 2,25 kilogramu, a téměř dvanáctikilogramový roh nosorožce tuponosého, který se jmenuje Nájin. Rohy byly odděleny ze živých zvířat z důvodu bezpečnosti před jejich převozem do Afriky, kde žijí," uvedl Senčák. Pachatelé si koupili lístky a ukradli rohy během otevírací doby. Starší z mužů se přesvědčil o tom, že nejde o napodobeniny, a šel do auta. Mladší rozbil vitrínu a rohy vysunul okénkem, které bylo ukryté za výstavním panelem, ale zloději si ho všimli. Druhý pachatel poté také odešel hlavním vchodem. Škoda byla vyčíslena na necelé čtyři miliony korun. Oba muži byli kromě krádeže obviněni i z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Starší byl podle policie organizátorem akce. Kriminalistům se podařilo krádež v Napajedlech objasnit poté, co byl mladší z mužů v srpnu chycen při pokus o krádež dalšího rohu nosorožce a navíc i map z historického atlasu světa na Buchlově. Podezřelého si tehdy všimla průvodkyně, informovala kastelána, který se obrátil na policii. Policisté tehdy muže dopadli, pod bundou měl mapy i roh. K činu se doznal a následně byl zadržen i druhý z mužů. Rohy ukradené v Napajedlech se policii najít nepodařilo. Podle Kartuse již zřejmě nejsou v České republice. „Lze se domnívat, že rohy skončily na černém trhu. Je známo, že by měly působit jako afrodiziakum. Jestli to tak skutečně je, nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Nicméně byl to hlavní důvod, proč se kradou. Jejich hodnota je poměrně vysoká. Jeden kilogram rohu nosorožce černého stojí kolem 50.000 dolarů, u nosorožce bílého je cena ještě o něco vyšší, asi 60.000 dolarů za kilogram," popsal Kartus. Dodal, že policie hledá pachatele ještě asi pěti dalších podobných krádeží, třeba na zámku Úsov nebo v muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích. Mladší z mužů je ve vazbě, starší je stíhán na svobodě. Na rozdíl od svého komplice vinu odmítá. Podle mladšího z obviněných si utržené peníze rozdělili. Použili je prý například na splacení dluhů. „Zaplatil jsem výživné, koupil jsem si něco na sebe a zůstaly mi asi dvě tisícovky," uvedl mladší z mužů, kterému dříve soudy uložily dva podmíněné tresty za majetkovou trestnou činnost. Jeho kolega byl souzený již pětkrát.

Autor: ČTK