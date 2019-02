„V okolí areálu bylo včera ještě několik desítek stanů návštěvníků festivalu, policejní bezpečnostní opatření proto skončilo až v pondělí ve 13 hodin," uvedl krajský policejní mluvčí Petr Jaroš. Podle něj patřil letošní ročník Masters k těm vůbec nejklidnějším.

„Nemalou měrou se o to zasloužily desítky policistů a policistek, kteří se od středečního rána střídali na stanovištích. Dohlíželi nejen na veřejný pořádek, ale také na řidiče a chodce, kteří se po stovkách přesunovali z areálu festivalu do centra Vizovic a zpět.

„Policisté také nedali žádnou šanci zlodějům, kteří oproti jiným ročníkům příliš nezbohatli," přiblížil Petr Jaroš.

Připomenul případ osmnáctiletého mladíka, který přepadl jednoho z fanoušků a odcizil mu peníze. Podle policie dříve, než stačil ukradené peníze utratit, už seděl na policejní služebně obvodního oddělení ve Vizovicích.

Krajský policejní mluvčí na druhou stranu zdůraznil, že oproti klidnějšímu průběhu rockového svátku v našem kraji se nezlepšilo chování nezodpovědných řidičů.

Podle Petra Jaroše policejní hlídky odhalily na tři desítky opilých řidičů.

„Většinou se jednalo o přestupky, avšak našlo se i několik takových, kteří nadýchali více než jedno promile alkoholu, a jsou tedy podezřelí ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky," upřesnil. Nejvíce nadýchal místní dvaatřicetiletý muž, který za volant usedl s 2,5 promile alkoholu.

Další místní a opět řidič s alkoholem v krvi byl dvaadvacetiletý mladík.

Ten podle policie nejprve ve Zlíně odcizil registrační značky z vozidla Škoda Superb, které následně umístil na jiné vozidlo značky Fiat a vyrazil do Vizovic. Tam jej zastavila hlídka, která zjistila, že vozidlo Fiat má ukradené značky, navíc mladík nemá řidičské oprávnění. Co však měl, bylo 1,67 promile alkoholu v dechu. Asi mu to očividně nestačilo,

a tak nad ránem další den usedl za volant a opět pod vlivem alkoholu. Tentokrát mu policisté naměřili 1,87 promile.

„Jemu i ostatním řidičům podezřelým ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok," varoval krajský policejní mluvčí.