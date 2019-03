Na hladinu řeky Dřevnice dopadají sluneční paprsky. Plavou v ní kačeny i nutrie. A jako bonus vozík…

Dřevnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Pod čepkovským mostem se v řece zase válí nákupní vozík. A není to poprvé. Kdo to může pořád dělat, házet vozíky do řeky?“ zlobila se Nikola Dvořáková.