Vizovicko – Sednout za volant po dvou litrech vína? To evidentně nedělalo v sobotu 22. května odpoledne problémy třiačtyřicetiletému muži.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Mach

Kousek od Vizovic si jeho podivné jízdy povšimla i hlídka policistů, která jej zastavila. A nestačila se divit, kolik řidič nadýchal. „Přístroj ukázal neuvěřitelných 3,91 promile alkoholu. Muž se pak přiznal, že před jízdou vypil dva litry vína,“ informoval mluvčí zlínské policie Josef Havela.

Policisté na místě řidiči zadrželi řidičský průkaz, odvezli ho k odběru do nemocnice a pak jej eskortovali do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. „U provinilce jsme rovněž zahájili zkrácené přípravné řízení. Je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může jít i na rok do vězení,“ podotkl mluvčí.