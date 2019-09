Tentokrát se však obžalovaní dozví jen to, zda jsou v případě znásilnění sedmi klientek školy Poetrie vinni, či nikoliv.

Loni v lednu byli Jaroslav Dobeš s Barborou Pláškovou pravomocně odsouzeni za znásilnění pouze jedné z osmi poškozených žaček školy Poetrie, kterou založili a vedli. Dobešovi byl udělen trest ve výši pět a půl roku vězení, Pláškové pak o půl roku kratší.

„Vrchní soud konstatoval, že uložené tresty jsou dostačující s ohledem na dlouhou dobu, která uplynula od spáchání skutků,“ vysvětlila v pondělí z usnesení vrchního soudu předsedkyně senátu Iveta Šperlichová, proč toto současné řízení nepovede k dalšímu trestu.

„Jde nám o to, aby v těchto sedmi případech soud rozhodl o nevině,“ komentovali u soudu případ obhájci Jaroslava Dobeše a Barbory Pláškové, Michal Krčma a Petr Drapák. Oba také trvali na výslechu všech svědků. Hlavní líčení proto bylo v pondělí znovu otevřeno.

Státní zástupkyně klade obžalovaným za vinu, že při provozování léčebné metody zvané odháčkování, provedli znásilnění dívek.

„V důsledku dýchání do takzvané flétny a růže (holoptropního dýchání – pozn. red.), byly poškozené přivedeny do stavu bezbrannosti. Hlava myslela, ale tělo pociťovalo křeče a ony se nemohly bránit,“ uvedla žalobkyně. Dívky prý dopředu nevěděly, že rituál je vlastně pohlavní styk.

Žena musí odháčkování chtít

„Není si toho vědom, že by někoho znásilnil. Tantrickým rituálem prošly stovky žen. Všechny věděly o co jde, všechny byly vysokoškolsky vzdělané a mohly si najít na internetu, o co jde. Chceme svědkyně vyslechnout přímo u soudu,“ uvedl obhájce Jaroslava Dobeše Michal Krčma. Podle něj legendární tantrický rituál s názvem odháčkování, nemohl proběhnout bez dobrovolnosti klientek.

„Odháčkování je akt dobrovolnosti. Ta žena jej musí chtít, jinak rituál nelze provést. Je nelogické, že by mělo docházet k nějakému stavu násilí nebo bezbrannosti, protože by to neodpovídalo náboženskému přesvědčení pana Dobeše a paní Pláškové,“ tvrdili obhájci s tím že guru Jára založil náboženství s názvem Cesta guru Járy. U soudu vypovídala v pondělí i jedna z lektorek a žaček školy. Ta uvedla, že byla odháčkovaná třikrát, vždy dobrovolně. Po letech by prý užitečnost této zkušenosti přehodnotila.

Kolotoč odvolání

Jaroslav Dobeš a Barbora Plášková si svůj pravomocný rozsudek za znásilnění jedné ze žaček v českém vězení zatím neodpykali.

Jsou totiž zavření v detenčním filipínském zařízení. Dlouhou dobu před stíháním v hlavním městě Filipín žili, než byli tamními úřady zadrženi. A protože jim hrozila deportace do Česka k trestnímu stíhání, požádali na Filipínách o náboženský azyl. Ten jim však byl zamítnut. Začal tak kolotoč odvolání, který podle vyjádření soudu, může trvat i několik let. Do té doby, i když budou na Filipínách stále drženi, nemůže být o jejich deportaci ani řeč.

Oba advokáti mají o své mandanty obavy, prý ve filipínském zařízení žijí v drastických a tristních podmínkách a jsou odhodlání vést případ až k evropskému soudu pro lidská práva.

„Podle našich podmínek lze toto prostředí označit za nelidské a trýznivé. Není tam pitná voda ani běžná strava. Lezou jim tam hadi do cely. Pan Dobeš tam chytil vlastníma rukama asi dvou a půl metrového hada v cele a zabil ho. Běhají tam také ještěrky a krysy.“ komentovali obhájci, kteří své klienty byli v zařízení navštívit.

Hlavní líčení bylo odročeno na konec listopadu.