Zlín, Uherské Hradiště – Případ ukradených více než pěti milionů korun v úterý 24. července znovu otevřel zlínský krajský soud. Jediným podezřelým a zároveň i obžalovaným v této kauze je devětadvacetiletý Lukáš Ondráček z Uherského Hradiště.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Tento mladý muž měl totiž v lednu loňského roku peníze ukrást svému známému a s nimi pak zmizet do zahraničí, kde je dodnes.

Ondráček si měl za krádež původně odsedět pět let ve vězení. Jenomže jeho obhájce uspěl s odvoláním u Vrchního soudu v Olomouci, který případ vrátil zpět k projednání s nařízením, aby soud znovu vyslechl některé ze svědků.

Vše se stalo loni v lednu. To si měl uherskohradišťský podnikatel domů dovézt 210 tisíc euro, což bylo v přepočtu 5,2 milionu korun. Tato částka prý byla určena na rozjezd jeho podnikání.

„Ty peníze, to byl vklad našeho společníka do firmy," vysvětloval před soudem okradený muž. Ondráček byl podle jeho slov právě v tu dobu u něj doma.

„Byl to dobrý známý. Hodně mi ve firmě pomáhal, jezdil se mnou a společně jsme vyřizovali spoustu věcí," poznamenal muž. Proto prý neměl důvod mu nevěřit a peníze před ním schovávat. Což se ukázalo jako velká chyba. Celý obnos ležel volně na stole v igelitové tašce. A ve chvíli, kdy se podnikatel na chvíli vzdálil, měl toho Ondráček využít, tašku vzít a utéct s ní pryč.

Podnikatel se sice obrátil na policii. Ta už ale zloděje nechytila. Mladý muž totiž mezitím odletěl z Brna do Prahy a odtud směr Nový Zéland a odcestovat. Nyní se podle všeho zdržuje v Austrálii.

Podle okradeného měl obžalovaný tento čin plánovat již delší dobu. „Svěřil se prý bývalé přítelkyni, že jednou mi vezme peníze a uteče do Austrálie," poznamenal svědek.

Před senát předstoupil znovu i včera, aby doplnil svou výpověď zejména v souvislosti s tím, na co konkrétně byly peníze určené.

„Chtěli jsme nakoupit nový stroj na vytláčení plastu. Stál něco kolem dvou milionů a další peníze jsme chtěli použít na rekonstrukci areálu. Byli jsme totiž před uzavřením velké zakázky a zboží jsme měli vyvážet do zahraničí," vysvětloval včera okradený muž. Z podnikání tak prý kvůli Ondráčkovi nakonec sešlo a firma nakonec zkrachovala.

Podle okradeného muže ale měl zřejmě obžalovaný daleko více dluhů. „Od té doby, co se to stalo, za mnou byla řada lidí, že i jim dluží peníze," poukázal ještě svědek.

Něco takového naznačili i rodinní příbuzní obžalovaného, které si včera zlínský soud rovněž předvolal.

Ti potvrdili, že dali Ondráčkovi dvě stě tisíc na to, aby umořil některé své dluhy. To, zda to nakonec udělal, už ale nezjišťovali.

Posledním člověkem, s kterým se zřejmě Ondráček viděl, byla jeho známá. Tu měl muž den před svým odletem na Nový Zéland kontaktovat a měl se s ní sejít v Praze.

„Říkal, že se chce rozloučit. Prý je v průšvihu a hodlá odcestovat možná i na několik let. Prý vzal větší finanční částku," vzpomínala včera u soudu mladá žena.

V den, kdy se s Ondráčkem viděla, ji prý na něm upoutaly jeho luxusní hodinky, které podle jejího odhadu mohly stát i dvě stě tisíc korun.

Ondráček je od té doby stíhaný jako uprchlý. Čas od času prý se prý ozve své rodině s tím, že je v pořádku, ale že víc nic jim neřekne. Má prý strach, ale ne z policie, ale poškozeného, který ho prý zatahoval do „mafiánských praktik".

K soudu měli včera dorazit i další svědci, kteří měli na základě rozhodnutí Vrchního soudu doplnit své výpovědi. Avšak tři z nich se nedostavili. Soud je proto odročený na 21. srpna.