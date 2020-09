Obviněný muž je navíc v podmínce pro obdobnou trestnou činnost. V případě odsouzení hrozí čtyřikrát soudně trestanému muži až desetiletý trest odnětí svobody. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Ke sporu mezi dvěma muži došlo o půl desáté večer poblíž stánku s občerstvením. Nyní již obviněný muž měl plivnout na manželku sedmatřicetiletého muže, což ho rozčílilo a ve snaze svou ženu chránit si to s ním chtěl vyříkat. Mezi oběma muži došlo k roztržce.

Agresivnější byl ovšem mladší z mužů a poté, co svého soupeře svalil na zem, mu uštědřil několik kopů do hlavy, přičemž ležící muž ztratil vědomí. Záchranáři ho převezli k ošetření do nemocnice. Agresor z místa odešel a vzápětí odjel domů. Oba muži byli v době incidentu pod vlivem alkoholu.

"Policisty čekala nelehká práce. Pachatele útoku nikdo z přihlížejících neznal. Přesto se jim za pomoci dalších svědků a znalosti místního prostředí podařilo útočníka ustanovit. Ten se při výslechu k útoku přiznal s odůvodněním, že byl opilý a moc si ze svého jednání nepamatuje," informovala Monika Kozumplíková.

Ze znaleckého posudku z oboru lékařství vyplynulo, že jen shodou okolností nezpůsobil ležícímu muži, který se útoku nemohl nijak bránit, zranění život ohrožující spojené s poškozením životně důležitého orgánu, kterým mozek bezesporu je.

"Obviněný měl vědět, že svým jednáním může způsobit těžkou újmu na zdraví," uzavřela mluvčí.