„Recidivista má v rejstříku trestů celkem 18 záznamů pro majetkovou i násilnou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen v srpnu, trest mu byl podmíněně odložen na dobu dvou let. Jenom v letošním roce ho pak pro různé krádeže prověřovali policisté v Přerově a ve Zlíně pětkrát,“ upozornila mluvčí.

Policisté, kteří přijeli na místo, si muže převzali a kvůli jeho silné opilosti ho po prohlídce lékařem převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži, odkud po vystřízlivění putoval do policejní cely.

Ve vazbě skončil druhou srpnovou středu odpoledne pětatřicetiletý muž z Přerova: předchozí neděli totiž vlezl oknem do budovy jednoho ze školských zařízení ve Zlíně, odkud odcizil věci v hodnotě víc než třicet tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.