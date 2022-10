Řidič nemohl válcovat, někdo mu ukradl motor

Když nasedl řidič stavebního válce do stroje a chtěl začít pracovat na dálnici R49, podivil se, že nemůže nastartovat. On totiž stroji chyběl motor. Nenechavec, který ho v pátek nad ránem ukradl, způsobil škodu minimálně půl milionu korun. Nyní mu hrozí až pět let vězení.

Ukradený motor | Foto: Policie ČR