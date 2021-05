„Jednalo o přiznání řidiče, který v prvních květnových dnech, ve večerních hodinách, ve svém osobním vozidle, převážel větší množství zelenohnědé rostlinné látky, a který se kontrolujícím zlínským celníkům při prvním dotazu přiznal, že přepravuje zboží, které by mohlo být předmětem jejich zájmu,“ přiblížil mluvčí.

Zlínští celníci podle něj následně zajistili při kontrole zaměřené na výkon svých kompetencí v silniční přepravě, v katastru obce Staré Město, téměř 66 gramů konopí setého (marihuany). Droga byla přepravovaná v běžné papírové krabici.

„Lze do jisté míry spekulovat, co vedlo řidiče k rychlému přiznání, pravděpodobně však zaregistroval přítomnost služebního psa, a usoudil, že by zapírání nemělo valný smysl. Spolehlivý služební pomocník byl pro dohledání protiprávně převáženého zboží skutečně posléze nasazen, a zelenohnědá rostlinná látka byla rychle zajištěna,“ zmínil Dušan Janiš s tím, že současně byla za použití spreje na zjištění přítomnosti drog ověřena přítomnost psychotropních látek.

„Následovalo kontrolní vážení se zjištěním přesného množství marihuany, a sepsání protokolu o dané události. Řidič vozidla, včetně zadrženého konopí, byl poté předán, v návaznosti na kompetence, k dalšímu řízení PČR,“ uzavřel mluvčí krajských celníků.