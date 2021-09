„V okamžiku, kdy již na místě stála auta městské i republikové policie, za nimi zastavil další vůz. Z něj se vypotácel 27letý řidič, který se předem omluvil, že něco málo před jízdou vypil a poprosil o shovívavost, neboť přijel vyzvednout vozidlo, které do zdi zaparkovala údajně jeho přítelkyně. Hodnota 2,4 promile alkoholu v dechu, která se zobrazila na displeji elektronického analyzátoru, vyrazila dech všem přítomným,“ popsal zástupce ředitele MP Zlín.

Podle Pavla Janíka, čtvrthodinu před desátou přijal operační důstojník oznámení, že se poblíž zastávky MHD nachází skupina podnapilých osob. Další volající poté upřesnil, že v místě je odstaveno osobní motorové vozidlo, které jeho řidič zaparkoval nárazem do opěrné zídky, načež z místa odvrávoral pryč.

Do třetice přidal ještě jeden, stěží uvěřitelný příběh hříšníka s alkoholem v krvi ve zlínských ulicích. Ten se odehrál ve středu 22. září 2021 večer v místní části Kudlov.

„Mladí muži se rozhodli vyzkoušet kouzlo sdílených kol a skutečností, že porušují jak smluvní podmínky, tak i zákon o silničním provozu, se nikterak netrápili. Hlídka MP Zlín je zastihla v okamžiku, kdy jeden se snažil marně rozjet, zatímco druhý se i s půjčeným bicyklem uložil z vertikální pozice do horizontální,“ komentoval snahu obou mladíků o sportování pod vlivem Pavel Janík.

O poznání nebezpečnější nápad se podle něj dostavil v neděli 19. září 2021 v hluboké noci u dvou mladíků ve věku 23–24 let, kterým strážníci naměřili hodnoty 2,1 a 2,6 promile.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.