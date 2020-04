Vozidlo, které se pohybovalo v neděli 26. dubna odpoledne v ulicích Zlína způsobem, který budil pochyby o střízlivosti řidiče, se podařilo zastavit hlídce Městské policie Zlín poblíž městského centra.

„Při komunikaci s 54letým řidičem se podezření strážníků ukazovalo více než důvodné. Dotyčného proto vyzvali k provedení orientačního a následně i odborného lékařského vyšetření, kterým se však muž odmítl podrobit. Další šetření jeho protiprávního jednání si proto převzala hlídka republikové policie," uvedl mluvčí Zlínských strážníků Pavel Janík.

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda osoba při řízení vozidla nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, je přestupkem.

Jeho spáchání se ve správním řízení trestá pokutou od 25000 Kč do 50000 Kč a uložením zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let.